До 2025 года планируется запустить 40 проектов по возобновляемым источникам энергии

Наряду с мировым сообществом Казахстан уделяет большое внимание развитию сектора возобновляемых источников энергии.

Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК. В рамках программы предусмотрена модернизация энергетического комплекса, что позволит до 2025 года запустить 40 проектов по возобновляемым источникам энергии с созданием 3,2 тыс. рабочих мест. В текущем году планируется запуск 11 проектов ВИЭ, которые позволят создать более 900 рабочих мест.

На сегодняшний день пять объектов начинают свою работу. Из них три солнечные электростанции и две ветряные с созданием 330 рабочих мест. До конца года будет создано дополнительно 577 рабочих мест. Также глава ведомства остановился на проектах, реализуемых крупными недропользователями.

«В этом году начата реализация проекта расширения Карачаганака, в рамках которого до 2025 года планируется создать порядка 2,6 тыс. рабочих мест. Из запланированных на текущий год 2 тыс. рабочих мест создано 1,5 тыс. рабочих мест. На месторождении Кашаган реализуется проект по установке водоочистки. Также для увеличения добычи на Кашагане рассматриваются проекты расширения фазы 2А и фазы 2Б. На этих проектах до конца 2025 года будет создано около 3 тыс. рабочих мест. Также заключено 18 контрактов на добычу и поставку различного оборудования вокруг крупных недропользователей (ТШО, НКОК, КПО). Кроме того, следует отметить, что три компании в рамках реализации социальных объектов создадут около 2 тыс. временных, а после ввода объектов в эксплуатацию — более 600 постоянных рабочих мест. Компания „КазМунайГаз“ до 2024 года намерена запустить проект по реконструкции и расширению магистрального водопровода Астрахань-Мангышлак, в рамках которого будет создано около 1 тыс. рабочих мест. В период с 2023 по 2024 годы планируется строительство завода по опреснению морской воды на месторождении Тукымак в Мангистауской области, где при строительстве создадут 242 рабочих места, а также 116 рабочих мест после ввода в эксплуатацию», — рассказал министр в своем докладе.

По его словам, в период с 2022–2024 годы при строительстве нового газоперерабатывающего завода в городе Жанаозен создадут 361 рабочее место.