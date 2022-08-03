На eGov теперь можно увидеть адресные сведения объектов недвижимости

Новый сервис доступен на портале и в приложении eGov mobile.

Казахстанцы могут посмотреть историю изменений адреса объекта недвижимости при продаже, регистрации залога на имущество у нотариусов, в банках и других организациях. На eGov появился новый сервиса по проверке архивных сведений.

Сервис позволяет при процедурах регистрации просмотреть сведения об изменении адреса недвижимости в запрашиваемые организации с помощью регистрационного кода адреса (РКА). К примеру, если название улицы или номер дома изменился, но в документах указан старый адрес, больше не придется обращаться в ЦОНы. Ранее справку об изменении адреса недвижимости получали через ЦОНы на бумажном носителе, что занимало много времени и создавало проблемы при оформлении недвижимости. Теперь с помощью простого общедоступного сервиса можно подтвердить фактический адрес недвижимости. Важно отметить, что отображается только история изменений адреса, без данных о недвижимости.

В каких случаях гражданам может понадобится новый сервис:

— при продаже недвижимости;

— при регистрации залога;

— при истребовании отделами жилищно-коммунальных служб;

— при истребовании отделами миграционной службы;

— при смене названия региона/ области и т. д.

Обновления реализованы в рамках указа Президента РК о дебюрократизации, важным пунктом которого является цифровая трансформация и системный реинжиниринг всех сфер государственного управления.

«Многие казахстанцы сталкиваются с такой проблемой, когда адрес дома поменялся, но при продаже недвижимости нотариусы и банки вынуждены направлять их в ЦОН за получением справки об изменении адреса. Услуга популярная, ранее эту справку граждане получали до трех млн раз в год. Учитывая определенную потребность, мы разработали такой сервис, который позволяет тем же нотариусам и банкам запрещать истребовать эти справки и использовать новый сервис», — отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Аналогичный сервис также предоставляется с помощью мобильного приложения eGov mobilе в разделе «Недвижимость и ЖКХ».

Для использования сервиса «Архивные сведения адресов по РКА» необходимо зайти на портал eGov, на главной странице в разделе «Сервисы» выбрать «Архивные сведения адресов по РКА». Далее пользователь:

— авторизуется на портале;

— инициирует заказ услуги онлайн;

— заполняет РКА и нажимает на кнопку «проверить» (код адреса можно посмотреть в личном кабинете либо в техническом паспорте имущества).

При успешной обработке запроса на экране портала eGov отображаются исторические адресные сведения. При некорректном вводе РКА отобразится сообщение «Прошу проверить введенный код адреса (РКА)».

Сервис реализован благодаря проведенной интеграции информационных систем Комитета госуслуг МЦРИАП РК, АО «Национальные информационные технологии», АО «Государственное кредитное бюро» и «Единой нотариальной информационной системой».

Ранее был подписан совместный приказ МЦРИАП РК и МИИР РК, который не только запрещает истребовать эти справки с граждан, но и позволяет нотариусам и банкам использовать сервис при обслуживании клиентов.