Более 60 млн платежных карт находится в обращении в Казахстане

В Нацбанке озвучили статистику по платежным картам и электронным банковским услугам.

По состоянию на 1 июля 2022 года эмиссию платежных карточек в РК осуществляют 19 банков и АО «Казпочта». Указанные организации выпускают и распространяют платежные карточки международных систем VISA International, MasterCard Worldwide, UnionPay International, American Express International. Кроме того, банки Казахстана выпускают платежные карточки локальных систем: Altyn Card — АО «Народный Банк Казахстана», локальная карточка Ситибанка Казахстан — АО «Ситибанк Казахстан» и система платежных карт Kaspi.kz — АО «Kaspi Bank».

Всего в обращении находится 60,2 млн платежных карточек. Наиболее распространенными являются дебетные карточки, их доля составляет 78,0%, доля кредитных карточек — 18,8%. На долю дебетных с кредитным лимитом и предоплаченных карточек приходится 3,2%.

В июне 2022 года объемы транзакций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составили 10,8 трлн тенге, количество — 768,7 млн транзакций. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество безналичных транзакций выросло на 36,5% и достигло до 745,6 млн операций, объем — на 38,4%, достигнув 8,8 трлн тенге. Держателями платежных карточек было проведено 23,1 млн операций по снятию наличных денег на сумму 1,9 трлн тенге. Наблюдается уменьшение количества операций по снятию наличных денег в сравнении с июнем 2021 года — на 6,2%. При этом объем операций по снятию наличных денег вырос на 0,9%.

Основная доля безналичных операций совершена посредством интернета/мобильного банкинга (64,8% от общего количества операций и 82,9% от общего объема безналичных платежей и переводов денег) и POS-терминалов (35,1% и 16,7% от общего количества и объема безналичных платежей и переводов денег). Операции по выдаче наличных денег в основном совершались посредством банкоматов (98,8% и 89,6% от общего количества и объема операций по выдаче наличных денег).