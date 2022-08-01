Компьютерный парк, задействованный в госуслугах, стремительно стареет

По данным АДГС РК, порядка 40% компьютеров не соответствуют требованиям, 13% — изношены и подлежат списанию.

28 июля под руководством председателя агентства по делам государственной службы Дархана Жазыкбаева состоялось заседание Консультативно-экспертной группы по вопросам формирования сервисного государственного аппарата и дебюрократизации его деятельности. В рамках заседания рассмотривались нововведения в сфере оказания государственных услуг, а также вопросы дальнейшего совершенствования законодательства в сфере оказания государственных услуг.

Председатель агентства Д. Жазыкбаев обратил внимание ответственных государственных органов на необходимость активизации работы по цифровизации госуслуг: «Из года в год сфера оказания государственных услуг, их качество и доступность становятся инструментом, формирующим доверие граждан к государственному аппарату. На сегодня доля электронных услуг без участия людей составляет всего 4%. Остальные ограничиваются лишь возможностью электронной подачи заявки и получения результата услуг. Весь процесс услуги осуществляется, по-прежнему, служащими. За первое полугодие текущего года оказано более 74,3 млн госуслуг, из них более 73,3 млн (98,6%) — в электронной форме. Не сокращается и количество жалоб со стороны услугополучателей. Только на данный момент на рассмотрении находятся 100 обращений. Это свидетельствует о том, что на сегодня процесс цифровизации госуслуг не отвечает нашим ожиданиям».

Вместе с тем, последними поправками в закон «О государственных услугах» введено новое понятие — «общественно значимая услуга», которая будет осуществляться на непрерывной основе и направлена на удовлетворение интересов всего общества. Теперь агентство в рамках общественного мониторинга будет оценивать общественно значимые услуги и выносить рекомендации по улучшению качества их предоставления. Также согласно поправкам на АДГС возложена компетенция по проведению анализа, мониторинга и выработке предложений, направленных на предупреждение нарушений при оказании госуслуг и обеспечение прав и законных интересов услугополучателей.

«В ближайшее время агентством будет составлен перечень общественно значимых услуг и стандарты, необходимые для их оценки», — отметил Дархан Жазыкбаев.

Также одним из важных вопросов является приведение в соответствие, а также обновление компьютерного парка центральных и местных госорганов, задействованного в оказании госуслуг, поскольку это влияет на их качество и доступность. По данным госорганов, 39,8% компьютерного парка, задействованного в оказании услуг, не соответствует требованиям. Порядка 12,9% компьютеров изношены и подлежат списанию.

Резюмируя итоги заседания, председатель агентства отметил важность сервисности и клиентоориентированности государственного аппарата: «Роль госаппарата перед обществом претерпевает кардинальные изменения. Пришло время госаппарату выйти на сервисный, клиентоориентированный путь. Глава государства уделяет этому вопросу особое внимание. Действующее законодательство требует новых правовых институтов».