В области Абай введена в эксплуатацию ветровая электростанция мощностью 100 МВт

Запуск проекта является продолжением активной интеграции источников ВИЭ в общую энергосистему страны.

В июле 2022 года в Аягозском районе области Абай начала генерацию ветровая электростанция «Абай-1» мощностью 100 МВт. Проект реализован в рамках поручения Главы государства по введению в строй не менее 2 400 МВт мощностей возобновляемых источников энергии до 2025 года.

Запуск проекта является продолжением активной интеграции источников ВИЭ в общую энергосистему страны, позволяющую выдавать в сети порядка 300 млн кВт/ч дополнительной электроэнергии. Также в рамках проекта создается около 15 постоянных рабочих мест.

В Концепции перехода Казахстана к «зеленой» экономике и Стратегии Казахстан-2050 утверждены цели довести долю ВИЭ в энергобалансе страны до 6% в 2025 году, 15% в 2030 году и 50% в 2050 году (с учетом альтернативных источников).