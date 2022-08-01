«Казахтелеком» развернул на своей сети «зеркало» К-root DNS-сервер

Это позволит улучшить качество сервисов для клиентов компании.

«Казахтелеком» поднял на своей сети «зеркало» К-root DNS-сервер. Это означает, что казахстанский телеком-оператор стал частью обеспечения отказоустойчивости системы корневых серверов, которая должна сохранять способность отвечать на непрерывный поток огромного количества запросов.

«Мы как оператор с надежной и большой сетевой инфраструктурой совместно с RIPE NCC, который отвечает за корневой сервер K-root, развернули на нашей сети в Tier III Центра обработки данных в Павлодаре „зеркало“ К-root DNS-сервер. Таким образом, сервер К-root на нашей площадке стал частью глобальной инфраструктуры, отвечающей за устойчивость интернета. Ежедневно сервер обрабатывает в среднем около 20 млн. DNS-запросов», — отметил Нурлан Мейрманов, главный директор по инновациям АО «Казахтелеком».

Один из пяти региональных интернет-регистраторов RIPE NCC подтвердил, что узел «Казахтелекома» добавлен в общую сеть K-root. RIPE NCC — региональный интернет-регистратор, который отвечает за регулирование и распределение IP-адресного пространства и автономных систем для сервис-провайдеров Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии.

Организации, контролирующие корневые серверы, периодически объявляют конкурс на размещение новых обслуживающих узлов. Принять в нем участие может любой оператор связи, техническая инфраструктура которого соответствует предъявляемым к операторам требованиям. Размещение узла K-root — это некоммерческий проект. Размещая его у себя, телеком-оператор выражает заинтересованность в улучшении связности системы DNS и повышении ее отказоустойчивости. Наличие K-root сервера на сети «Казахтелеком» позволит улучшить качество сервисов для клиентов компании.

К слову, сервера, обеспечивающие работоспособность интернета, находятся практически по всему миру. Страны с самым большим числом серверов — это США, Китай, Германия, Нидерланды и Сингапур. Корневые DNS-сервера содержат информацию о доменах верхнего уровня, указывающую на другие DNS-серверы, поддерживающие работу каждого из этих доменов. Например: .com, .net, .org, .kz, .az и т. д. Основные корневые серверы DNS размещены в домене root-servers.net и обозначаются латинскими буквами от A до М. Глобально за работу и поддержку 13 корневых DNS серверов отвечает 12 организаций (операторов), среди которых — такие известные, как RIPE NCC, ICANN, NASA, VeriSign, Cogent и другие. Именно они обеспечивают глобальную «устойчивость» и работоспособность интернета.

«Мы все с вами пользователи интернета, а один из важнейших элементов его архитектуры — это DNS (Domain Name System — система доменных имен). И не важно, просмотрели ли вы ролик, почитали или отправили пост в социальной сети, мессенджере, вы пользователь eGov-сервисов или просто отправили email — везде участвует DNS. Пользователи даже не задумываются об этом. DNS — это преобразование доменных имен в IP-адрес для взаимодействия устройств между собой в сети интернет. И если ваше устройство, опять же объясняя все очень упрощенно, ничего „не знает“ о том „куда ему идти“, запрос будет отправлен к корневому DNS-серверу, который, в свою очередь, уже „подскажет“ путь дальше», — пояснил Нурлан Мейрманов.