Число поставщиков 5G FWA выросло на 30% всего за полгода

Популярность FWA носит глобальный характер.

5G по всему миру является важной частью фиксированной беспроводной связи. За последние шесть месяцев количество поставщиков услуг, предоставляющих 5G FWA (FWA, Fixed Wireless Access, микс технологий сотовой и фиксированной беспроводной связи), выросло с 57 до 75, что составляет скачок на 30%. Более того, около 20% поставщиков услуг монетизируют FWA с помощью тарифных планов, основанных на скорости. Такие данные приводятся в анализе TradingPlatforms.

Использование поставщиками услуг решений FWA увеличилось более чем в два раза за последние три года. Около 87% поставщиков услуг, внедривших 5G, также предоставляют план FWA. Это более высокий уровень внедрения FWA, чем среди поставщиков услуг, которые еще не запустили 5G (62%).

Финансовый аналитик TradingPlatform Эдит Ридс говорит: «Рост обусловлен потребительским спросом на скорость и надежность 5G. 5G предлагает скорости до 10 раз выше, чем 4G, а с FWA нет необходимости в физическом подключении. Это означает, что услугу 5G можно получить быстро и легко».

Также ожидается, что FWA станет более рентабельной из-за пандеми, особенно по сравнению с традиционными фиксированными услугами, такими как DSL и оптоволокно. Небольшие антенны 5G используются в 5G FWA для обеспечения высокоскоростного беспроводного доступа в интернет для компаний и жилых домов. Благодаря чрезвычайно низкой задержке такое решение идеально подходит для онлайн-игр, потокового видео и других приложений, работающих в реальном времени. Клиенты при этом получают желаемую скорость без необходимости создания обширной и дорогостоящей инфраструктуры. 5G FWA является беспроигрышным вариантом как для поставщиков услуг, так и для клиентов, уверены аналитики.

Отмечается, что популярность FWA носит глобальный характер. Правительства по всему миру помогают стимулировать рост FWA с помощью программ и субсидий для сокращения цифрового неравенства. 5G FWA — наиболее многообещающая технология для предоставления высокоскоростной широкополосной связи в сельские и труднодоступные для обслуживания провайдерами районы.