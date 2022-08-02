Следите за новостями

Цифра дня

523,5 млрд тг достиг объем телеком-рынка РК за первое полугодие 2022

Число поставщиков 5G FWA выросло на 30% всего за полгода

Популярность FWA носит глобальный характер.

2 августа 2022 12:26, Profit.kz
Рубрики: Мировые новости

5G по всему миру является важной частью фиксированной беспроводной связи. За последние шесть месяцев количество поставщиков услуг, предоставляющих 5G FWA (FWA, Fixed Wireless Access, микс технологий сотовой и фиксированной беспроводной связи), выросло с 57 до 75, что составляет скачок на 30%. Более того, около 20% поставщиков услуг монетизируют FWA с помощью тарифных планов, основанных на скорости. Такие данные приводятся в анализе TradingPlatforms.

Использование поставщиками услуг решений FWA увеличилось более чем в два раза за последние три года. Около 87% поставщиков услуг, внедривших 5G, также предоставляют план FWA. Это более высокий уровень внедрения FWA, чем среди поставщиков услуг, которые еще не запустили 5G (62%).

Финансовый аналитик TradingPlatform Эдит Ридс говорит: «Рост обусловлен потребительским спросом на скорость и надежность 5G. 5G предлагает скорости до 10 раз выше, чем 4G, а с FWA нет необходимости в физическом подключении. Это означает, что услугу 5G можно получить быстро и легко».

Также ожидается, что FWA станет более рентабельной из-за пандеми, особенно по сравнению с традиционными фиксированными услугами, такими как DSL и оптоволокно. Небольшие антенны 5G используются в 5G FWA для обеспечения высокоскоростного беспроводного доступа в интернет для компаний и жилых домов. Благодаря чрезвычайно низкой задержке такое решение идеально подходит для онлайн-игр, потокового видео и других приложений, работающих в реальном времени. Клиенты при этом получают желаемую скорость без необходимости создания обширной и дорогостоящей инфраструктуры. 5G FWA является беспроигрышным вариантом как для поставщиков услуг, так и для клиентов, уверены аналитики.

Отмечается, что популярность FWA носит глобальный характер. Правительства по всему миру помогают стимулировать рост FWA с помощью программ и субсидий для сокращения цифрового неравенства. 5G FWA — наиболее многообещающая технология для предоставления высокоскоростной широкополосной связи в сельские и труднодоступные для обслуживания провайдерами районы.

Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.