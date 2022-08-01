Стартует второй поток программы по увеличению IT-экспорта РК

В этом году Scalerator нацелена на повышение компетенций по выходу на рынки Северной и Южной Америки, Европы.

Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК запустил новый поток программы масштабирования IT-компаний Scalerator. В прошлом году участники в период программы заключили контракты и соглашения на $886 тыс. и привлекли инвестиции на более чем $300 тыс.

Программа Scalerator — это еще один шаг на пути реализации поручения Президента РК по увеличению IT-экспорта до 500 млн долларов к 2025 году.

«Результаты первого потока впечатлили. Компании-выпускники программы прошлого года уже свободно заключают контракты и ведут переговоры с партнерами на рынках Канады, США, Кипра, Индии, Вьетнама, Сингапура, Малайзии, Саудовской Аравии, Китая, Узбекистана, Кыргызстана, Украины, Беларуси. Это еще раз доказывает, что в Казахстане создаются конкурентные IT-продукты, и наша задача — научить молодые компании правильно презентовать себя миру и эффективно вести переговоры на международном уровне», — отметил Абай Абсамет, управляющий директор по развитию и экспорту Astana Hub.

Участие в программе бесплатное. Для IT-компаний это реальная возможность увидеть свой бизнес глазами международного эксперта, разработать план развития и увеличить зарубежные продажи и прибыль. Каждая компания-участник сможет определить точки роста и пути повышения эффективности, а главное — заявить о себе на международном рынке. Это поможет достигнуть поставленной задачи по увеличению экспорта отечественных инновационных продуктов.

В этом году программа обучения нацелена на повышение компетенций по выходу на рынки Северной и Южной Америки, Европы. Она состоит из трекинга и индивидуальных консультаций от экспертов в сфере маркетинга, PR, продаж, дизайна, финансов, питчинга, юриспруденции, налогов, интеллектуальной собственности и других сфер. Кроме того, во время занятий стартапы научатся эффективному поиску партнеров по бизнесу, привлечению клиентов и активному продвижению продукта на рынке.

Заявки на участие в программе Scalerator можно подать по ссылке.