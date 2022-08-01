На портале трудовых ресурсов запущен сервис «Личное дело работника»

Он поможет работодателям и соискателям делиться электронными документами.

На портале трудовых ресурсов Hr.enbek.kz запущен сервис «Личное дело работника», c помощью которого работодатель с согласия кандидата на работу или работника может запросить электронный пакет документов, необходимый при трудоустройстве, а также проверить на наличие параллельной занятости сотрудника.

Согласие физического лица на обработку персональных данных для передачи третьим лицам осуществляется посредством сервиса контроля доступа к персональным данных Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК посредством отправки SMS на номер работника, зарегистрированного в базе мобильных граждан или посредством подписания согласия с помощью ЭЦП на портале Hr.enbek.kz.

Таким образом, на бесплатной основе можно получить следующие сведения:

— информацию из удостоверения личности;

— фотоизображение;

— информацию об образовании;

— информацию о состоянии на учете в псих, нарко и туб. диспансерах;

— сведения из медицинской справки 0/75у;

— информацию из Единой системы учета трудовых договоров об опыте работы;

— информацию о вакцинации.

Работодатель имеет право запросить любую доступную бесплатную информацию через Hr.enbek.kz. Работодателям, у которых имеются свои информационные системы кадрового обеспечения, предоставляется возможность подключится к бесплатному сервису посредством интеграции через Smart Bridge.

Отмечается также, что на портале трудовых ресурсов, запущенном в июне 2022 года, создан сервис «Личный кабинет работника», где можно посмотреть свои трудовые договоры, скачать справку с места работы, а также подписать согласие на обработку персональных данных и в будущем заключить электронный трудовой договор дистанционно.

Для работодателя на портале доступны функции регистрации, просмотра, внесения корректировок и дополнений в трудовые договоры, регистрация социальных отпусков, переводов и реорганизации предприятия, сервис по формированию личного дела. Также имеется возможность анонимно либо в скором будущем авторизовано пройти тест на наличие нарушений трудового законодательства.