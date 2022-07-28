QazInnovations объявляет конкурс на коммерциализацию технологий

Цель конкурса — вывод на рынок новых или усовершенствованных товаров, процессов и услуг.

Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations» при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК объявляет конкурс по отбору инновационных грантов на коммерциализацию технологии «доработка продукта и разработка стратегии коммерциализации, в том числе по привлечению инвестиций». Инновационный грант предоставляется грантополучателям на коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности, в том числе — на внедрение информационно-коммуникационных технологий, аппаратно-программных комплексов. Прием заявок начинается с 1 августа и продлится до 15 сентября.

QazInnovations является национальным институтом в области инновационного развития. Одной из основных задач QazInnovations является стимулирование инновационной деятельности.