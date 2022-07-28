Актуализировать адреса электронной почты и номеров телефонов просят налоговики

Это нужно для своевременной рассылки уведомлений.

В целях заблаговременного оповещения о необходимости исполнения налоговых обязательств, о предстоящих сроках уплаты налогов, сроках представления налоговой отчетности и другой полезной информации на электронные адреса необходимо привести в актуальное состояние в информационной системе органов государственных доходов регистрационные данные — путем изменения сведений в части адресов электронной почты и номеров сотовых телефонов. Как актуализировать данные, рассказали в Департаменте государственных доходов по городу Алматы, передает Учет.kz.

Внесение сведений осуществляется:

— для юридических лиц — через web-приложение Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан «Кабинет налогоплательщика» на основании представленного налогового заявления о постановке на регистрационный учет;

— для индивидуальных предпринимателей — через портал электронного лицензирования Еlicense.kz (уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя).