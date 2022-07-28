Китаю предложили открыть в Кыргызстане филиал Alibaba Group

Власти двух стран подписали программу развития торгово-экономического сотрудничества до 2030 года.

Кыргызстан предложил Китаю рассмотреть возможность открытия филиала компании Alibaba Group в республике. Предложение поступило на заседании межправительственной кыргызско-китайской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает Sputnik.

«Для стимулирования экономического роста, интернет-коммерции и увеличения взаимного товарооборота кыргызская сторона предложила рассмотреть возможность открытия филиала компании Alibaba Group в нашей стране», — заявил в кабинете министров.

Председатель китайской части комиссии, заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь предложил особое внимание уделить двустороннему сотрудничеству в сферах инноваций, «зеленой» экономики и гидроэнергетики, горнодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, охраны окружающей среды, а также инвестиционному и межрегиональному взаимодействию.

Он подчеркнул, что китайская сторона прилагает усилия к увеличению экспорта продукции Кыргызстана (в том числе сельскохозяйственной) на рынок Китая. Китайская сторона сообщила о готовности к созданию совета предпринимателей в рамках кыргызско-китайской рабочей группы по инвестиционному и промышленному сотрудничеству.

Стороны подписали программу среднесрочного и долгосрочного развития торгово-экономического сотрудничества между кабмином КР и правительством КНР до 2030 года и протокол 15-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.