Astana Hub стал партнером DigitalOcean

Через программу Hatch казахстанские стартапы могут получить кредиты до 1000$ на год.

Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub теперь сотрудничает с компанией DigitalOcean, которая предоставляет облачные кредиты для стартапов. Через программу Hatch казахстанские стартапы могут получить кредиты до 1000$ на год.

Hatch — глобальная программа от DigitalOcean, которая позволяет стартапам расти и создавать инфраструктуру в облаке. Стартапы, становясь частью этой программы, не только получают кредиты, но и доступ к техническим тренингам, менторству и поддержке ведущих продуктологов, инженеров по решению, разработчиков и других экспертов. Среди преимуществ также доступ к глобальному Hatch-комьюнити, маркетинговая помощь через медиа-каналы DigitalOcean, приглашение на эксклюзивные нетворкинг мероприятия.

В программе могут принять участие все стартапы, участники Astana Hub. Однако те, кто ранее получал рекламные кредиты от DigitalOcean, участвовать не смогут.

DigitalOcean — одна из самых популярных американских компаний по предоставлению услуг аренды облачных инфраструктур. Компания помогает разработчикам, стартапам и МСБ оперативно разрабатывать и масштабировать приложения.