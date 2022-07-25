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Открыта регистрация на форум Data-driven Organization

28 июля в Нур-Султане пройдет форум об управлении данными от DAMA Kazakhstan.

25 июля 2022 10:45, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Общество

Data Driven — это подход к управлению организацией, основанный на данных. Спикеры поделятся реальными кейсами внедрения проектов управления данными, расскажут, как данные влияют на сегодняшний день и зачем нужно ими управлять.

Data-driven Organization

В программе форума «Data-driven Organization»:

— Глобальный кейс по организации управления данными в АО НК «КазМунайГаз».
— Организация процессов управления данными в рамках государственного проекта «Smart Data Ukimet».
— Лучшие практики создания BI-продуктов для получения максимальных бизнес-результатов.
— Smart Data Lake: практические кейсы.
— Как подготовиться к международной сертификации CDMP (от DAMA International).
— Знакомство со сводом знаний по управлению данными DAMA DMBOK2.
— Нетворкинг с международной организацией DAMA International и локальным сообществом DAMA в Казахстане.

Форум пройдет в офлайн- и онлайн-формате, для участия необходимо зарегистрироваться.

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