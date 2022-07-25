В Семее презентовали Abai IT-Valley

На базе технологического кластера планируется создать корпоративный фонд посевных инвестиций, ресурсы которого будут направлены на развитие перспективных стартап-проектов региона.

22 июля в городе Семей состоялось официальное открытие технологического кластера Abai IT-Valley. Abai IT-Valley — это региональное IT-сообщество, площадка для обучения, взаимодействия и реализации разработок в сфере информационно-коммуникационных технологий. Во время открытия прошла обзорная экскурсия по современному коворкингу и учебной аудитории с техникой последнего поколения. Гостям презентовали проекты, разрабатываемые резидентами Abai IT-Valley. Это виртуальная 3D-лаборатория, смоделированные 3D-игрушки для детских садов, развивающие мелкую моторику, NFT-кроссовки, агромайнинг и другие.

Ерсултан Ерманов, директор департамента развития информационных и информационно-коммуникационных технологий МЦРИАП РК отметил, что открытие технопарка в Семее — яркий пример взаимодействия государства и бизнеса, показательный для остальных регионов.

«Подобные IT-хабы, будучи ключевой структурой инновационного развития, очень важны для регионов. Они должны стать точкой притяжения талантливых ребят. Министерство запускает программу поддержки региональных хабов и всячески готово содействовать развитию в этом направлении», — подчеркнул Ерсултан Ерманов.

В ближайшее время на базе кластера Abai IT-Valley планируется создать корпоративный фонд посевных инвестиций, ресурсы которого будут направлены на развитие перспективных стартап-проектов региона.

«Сейчас стоит важная задача по развитию IT-сферы в регионах. Создание подобных кластеров активизирует эту работу. Теперь у IT-специалистов региона есть площадка, где они могут создавать свои разработки, работать с IT-инструментами, обмениваться опытом, обучаться новому. Стартапы смогут реализовать свои инновационные идеи и проекты. В перспективе эти стартапы могут создавать рабочие места для IT-специалистов, тем самым молодое поколение может оставаться в регионе и работать над интересными для них проектами. Astana Hub готов помогать им на этом пути, в том числе через наши программы развития стартапов и меры господдержки», — отметил Абай Абсамет, управляющий директор Astana Hub.

Проект создан на базе Alikhan Bokeikhan University при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Международного технопарка IT-стартапов Astana Hub, Центра развития платежных и финансовых технологий Национального банка РК и представителей бизнес-сообщества.

Техническое открытие Abai IT-Valley состоялось еще в апреле этого года. За это время кластер стал участником Astana Hub, запустил ряд авторских и партнерских обучающих курсов для дальнейшего участия в программе Tech Orda. Кроме того, здесь работают над реализацией перспективных проектов в сфере ИКТ, инициированных резидентами Abai IT-Valley.

Проекты уже находят отклик среди потенциальных клиентов. Так, проект агромайнинга (симбиоз аграрно-тепличного комплекса, блокчейн-технологий и зеленой энергетики) вышел на международный уровень. Инвестор из США выразил заинтересованность в финансировании пилотного проекта, который будет реализован в одном из районов Абайской области.