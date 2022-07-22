Мининдустрии сократит неэффективные СЭЗ

Ранее Президент подчеркивал, что большинство СЭЗ так и не стали эффективными площадками для привлечения инвестиций.

Председатель комитета индустриального развития министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Ильяс Оспанов рассказал, какие меры предпринимаются в рамках поручения президента по повышению эффективности специальных экономических зон. Он сообщил, что планов по закрытию какой-то из СЭЗ нет, передает Sputnik.

«Есть управляющая компания и СЭЗ, где предоставляются преференции. Сейчас мы проанализировали. Допустим, в Актау у нас есть несколько так называемых субзон, которые мы считаем неэффективными и предлагаем закрыть. Также в „Астана-технополисе“ предлагается закрыть небольшой участок, 5-ю и 6-ю зоны в морпорте Актау», — рассказал он.

В национальном индустриальном нефтехимическом технопарке также рассматривается сокращение субзон. В Павлодаре предлагается сократить неполезные территории. Это, по мнению Оспанова, позволит сэкономить деньги и повысить эффективность СЭЗ.

Ильяс Оспанов добавил, что также есть факты, когда предприятия лишаются статуса участника СЭЗ. Назвать точное количество тех, кто был лишен такого статуса, он не смог, но отметил, что это происходит в случае, когда бизнес не исполняет свои обязательства. Все СЭЗ расторгли договоры с неэффективными подрядчиками, 24 должностных лица наказаны.

Напомним, ранее, говоря о поиске резервов для роста экономики, Касым-Жомарт Токаев выразил неудовлетворенность деятельностью СЭЗ. Президент подчеркнул, что большинство СЭЗ так и не стали эффективными площадками для привлечения инвестиций.