Запущен бесплатный номер по вопросам защиты интересов потребителей финансовых услуг

Call-центр направлен на повышение доступности и полноты информации для населения о деятельности финансового регулятора.

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка запустило короткий номер «1459» для получения консультаций по вопросам защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг, взаимодействия с финансовыми и микрофинансовыми организациями, коллекторскими агентствами, а также уточнения статуса ранее направленных обращений, передает Учет.kz.

Также продолжает функционировать прежний номер call-центра: +7 (727) 237 1000. Время работы: будние дни с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.30 часов). Напомним, call-центр запущен Агентством в 2021 году в целях повышения доступности и полноты информации для населения о деятельности финансового регулятора.

Для оперативного взаимодействия с населением Агентством с 2020 года разработан и внедрен еще один канал обратной связи — мобильное приложение Fingramota Online, где в режиме 24/7 можно задать вопросы, касающиеся условий использования финансовых продуктов и услуг, порядка взаимодействия с организациями, находящимися в периметре регулирования Агентства, а также по теме противодействия мошенничеству и финансовым пирамидам.

Через call-центр Агентства и мобильное приложение Fingramota Online казахстанцы также могут сообщить о финансовых пирамидах. Информация после проведения анализа и проверки будет передана в правоохранительные органы.