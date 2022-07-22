Казахстан призвал участников СПЕКА проработать вопрос о межгосударственной интеграции информсистем

Взаимодействие граждан, бизнеса и госорганов должно стать более простым.

В Алматы прошла 3-я сессия рабочей группы Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) по Инновациям и технологиям для устойчивого развития. Участники встречи подвели итоги работы за 2021–2022 годы и обсудили механизмы реализации Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития.

Рабочая группа по Инновациям и технологиям для устойчивого развития — вспомогательный орган СПЕКА, в состав которого входят высокопоставленные политики, исследователи, лица, принимающие решения, и другие заинтересованные стороны в области инноваций и технологий из семи стран-участниц СПЕКА (Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан).

Выступая на открытии сессии, Аскар Жамбакин, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, рассказал о проводимой в Казахстане работе по цифровой трансформации, благодаря которой страна занимает 11 место в рейтинге ООН по уровню развития онлайн-услуг, 29 место — по индексу развития электронного правительства и 31 место — по уровню кибербезопасности.

«Мы активно развиваем цифровую повестку концепции „слышащего государства“ посредством разработки новых систем и расширения каналов коммуникаций с гражданами и бизнесом для упрощения взаимодействия с государственными сервисами. Как результат, уже порядка 95% государственных услуг было автоматизировано и переведено в электронный формат, сейчас мы находимся на пути к 100% цифровизации услуг», — поделился данными вице-министр.

Вместе с тем Аскар Жамбакин отметил, что проводимая в регионе одним государством оцифровка не ведет к цифровому развитию всех стран-участниц ЭСКАТО. Так, при том, что Казахстан на законодательном уровне приравнял цифровые документы к бумажным, нашим гражданам за рубежом все равно приходится использовать бумажные варианты.

«Нам необходимо серьезно подумать о межгосударственной интеграции информационных систем, конечно же, учитывая все требования по информбезопасности и нераспространения охраняемых государствами данных. Это должно стать нашей конечной целью: сделать взаимодействие наших граждан, бизнеса и государственных органов более простым и ориентированным на людей», — призвал участников сессии Аскар Жамбакин.

Кроме того, в ходе заседания рабочей группы стало известно, что в Алматы будет создана субрегиональная специализированная организация — Центр цифровых решений для устойчивого развития (ЦЦР), деятельность которого будет направлена на диджитализацию Центральноазиатского региона.