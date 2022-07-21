МИИР РК вводит IT-решения для повышения прозрачности в строительном секторе

Уже в эксплуатации находится единый строительный портал «е-Qyrylys».

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК проводит работу по усилению контроля качества и прозрачности в строительной отрасли. Так, на сегодняшний день внедрен единый строительный портал «е-Qyrylys», который позволяет повысить качество строительства зданий, сооружений и автомобильных дорог путем оперативного сбора актуальных данных и автоматизации контроля, а также повысить эффективность и прозрачность взаимодействия государственных органов с субъектами строительной отрасли.

Строительный портал прошел испытание на информационную безопасность и введен в промышленную эксплуатацию. Система запущена в пилотном режиме на 83 проектах автомобильных дорог и 80 проектах жилья. При этом, ранее были запущены модули портала по ведению государственных функций. В частности, загружены строительные реестры, автоматизирована процедура внесения изменений и дополнений в реестры, переведена в электронный формат отчетность технического надзора и автоматизировано тестирование экспертов. Портал позволяет контролировать в онлайн-режиме процессы строительства на всех этапах.

Что касается системы «е-Шанырак», то реализация проекта осуществляется по механизму ГЧП по частной инициативе без бюджетного финансирования. Сегодня ведутся работы по интеграции с тремя IT-компаниями. Основная цель — повышение эффективности принятия управленческих решений за счет аналитики больших данных, полученных от рыночных приложений по управлению домом, государственных баз данных и информационных систем субъектов естественных монополий. Портал обеспечивает централизованную консолидацию из разрозненных информационных систем в секторе ЖКХ.