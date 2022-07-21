Форму электронных счетов-фактур изменят

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА.

Комитет государственных доходов МФ РК подготовил изменения и дополнения в Правила выписки счета-фактуры в электронной форме и Правила и сроки реализации пилотного проекта по оформлению СНТ. Изменения коснутся заполнения разделов G и H ЭСФ. Кроме того, изменится форма электронного счета-фактуры, передает Zakon.kz.

При заполнении раздела H «Данные по товарам, работам, услугам участников совместной деятельности», сведения по товарам, отражаемые в СНТ и ЭСФ, при выписке ЭСФ на основе СНТ, должны быть идентичны.

Пилотный проект по оформлению СНТ будет реализован на территории РК по ввозу товаров на территорию свободной (специальной, особой) экономической зоны, вывозу товаров с территории СЭЗ и товарам, произведенным и реализуемым на территории СЭЗ, с 1 сентября 2022 года до 1 апреля 2023 года.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА до 2 августа 2022 года.