Аукционы по твердым полезным ископаемым переведут в электронный формат

МИИР РК вносит соответствующие изменения в нормативно-правовые акты.

Аукционы по твердым полезным ископаемым, за исключением урана, будут проводиться электронно. Ожидается, что механизм позволит оптимизировать и сделать процедуры прозрачными, а также существенно сократить издержки как для бизнеса, так и для государства.

Для перевода проведения аукциона в электронный формат Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК вносятся соответствующие изменения в Приказы № 315 от 11 мая 2018 года «Об утверждении Правил проведения аукциона по участкам недр для проведения операций по разведке или добыче твердых полезных ископаемых» и № 316 от 11 мая 2018 года «Об утверждении Правил проведения аукциона среди заявителей, имеющих одинаковую приоритетность». На сегодня приказы проходят процедуры согласования с заинтересованными госорганами.

Приказы в новой редакции дополнены сведениями о едином операторе. Так, включение в требования гарантийного взноса за участие в аукционах позволит исключить злоупотребление и манипуляции участниками процесса процедурами аукциона.