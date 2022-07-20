Казахстанские колонии «перенесут» в метавселенную

КУИС анонсировал новую компьютерную игру.

Комитет уголовно-исполнительной системы анонсировал компьютерную игру, которая перенесет отечественную пенитенциарную систему в метавселенную. Главной целью игрока будет — исправление поступивших осужденных, передает Liter.kz.

Игровая система будет построена на блокчейн-технологиях. Используя и комбинируя существующие инструменты исправления и адаптации осужденных, игрок получает токен в виде исправленных осужденных.

Игроку предложат приобрести стартовый токен в виде преступника. В процессе игры этот токен преобразовывается в законопослушного гражданина. Уровень токена будет зависеть от того, насколько игрок правильно подобрал предложенные ему инструменты, например — изучение личности осужденного, или оценка рисков и потребностей. Далее игрок сможет обменять преобразованный токен на реальные деньги, или же потратить их на внутриигровые процессы.

Как пояснили в ведомстве, сама игра будет запущена в общем доступе после окончания бета-тестирования. Инструменты были разработаны в совместном сотрудничестве с Управлением по наркотикам и преступности ООН и применяются на практике в колониях страны.

В феврале 2019 года в Нур-Султане дан старт проекту ООН по предотвращению насильственного экстремизма в Центральной Азии, где в пилотном режиме участвуют семь учреждений Карагандинской и Павлодарской областей.