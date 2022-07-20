Цифровизация сферы недропользования продолжается в Казахстане

Ожидается, что предпринимаемые меры позволят улучшить инвестиционную привлекательность страны.

Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан проводится работа по цифровизации сферы недропользования.

На первом этапе работы ряд функций в сфере недропользования включаются в разряд государственных услуг. В частности, выдача лицензии на разведку твердых полезных ископаемых, выдача лицензии на добычу твердых полезных ископаемых, выдача лицензии в рамках перехода на лицензионный режим недропользования и заключение дополнительного Соглашения об изменении контракта на недропользование. В рамках пилотного проекта планируется работа по реализации электронной формы оказания вышеуказанных государственных услуг. Ожидается, что данные меры позволят улучшить инвестиционную привлекательность страны за счет значительного сокращения перечня документов, сроков их предоставления, административных барьеров, а также сделать прозрачной процедуру выдачи лицензии.