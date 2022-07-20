Зарегистрировать ИП можно будет только онлайн

В Казахстане внесли изменения в Предпринимательский кодекс.

Новшества предусматривают, что регистрация в качестве ИП с 26 июля 2022 года будет производиться только в электронной форме, передает Zakon.kz.

Так, ст. 36 Предпринимательского кодекса устанавливает, что для государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также совместного индивидуального предпринимательства, физическое лицо представляет через государственную информационную систему разрешений и уведомлений либо посредством иных объектов информатизации уведомление по форме, утвержденной уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений.

Таким образом, для регистрации ИП теперь не нужно подавать уведомления на бумажном носителе непосредственно в орган государственных доходов.