Казахстанского разработчика Prime Source приобрела американская компания

Группа компаний Prime Source присоединяется к FatBrain AI с целью создания облачных ИИ-решений для компаний по всему миру.

Группу компаний Prime Source, одного из крупнейших отечественных софтверных разработчиков, приобрела американская FatBrain AI — поставщик сервисов с применением ИИ для малых и средних предприятий по подписочной модели. Как подчеркнули стороны, экспертиза Prime Source в ИТ-разработке в паре с опытом FatBrain AI в сфере искусственного интеллекта и ее доступной моделью подписки позволит десяткам миллионов компаний на Ближнем Востоке, а также в Центральной и Южной Азии присоединиться к революции в области облака данных и ИИ. Сумма сделки составила 18 млн долларов.

«Сегодня в мире насчитывается более 213 миллионов так называемых малых и средних компаний, которые совокупно генерируют более половины валового дохода и обеспечивают около 70% рабочих мест. Это приобретение позволяет FatBrain „прокачать“ эти предприятия с помощью мощных решений для искусственного интеллекта и коллегиальной аналитики, которые исторически были доступны только нескольким крупнейшим компаниям. Миссия FatBrain заключается в том, чтобы предоставить предприятиям систему, которая позволяет квалифицированно принимать решения и тем самым экономит время, деньги и увеличивает прибыли. Так мы помогаем самому бизнесу, его клиентам, поставщикам и партнерам», — отметил Питер Б. Ритц, соучредитель и генеральный директор FatBrain AI.

Prime Source работает на казахстанском рынке с 2007 года. Группа специализируется на проектах по оптимизации бизнес-процессов, роботизированной программной автоматизации, управлении данными, системах управления рисками и прогнозирования. Prime Source использует в разработке технологии машинного обучения, блокчейн, аналитику больших данных.

«Мы создали командную культуру, ориентированную на прозрачность и результаты, основанные на данных, что позволяет нашим клиентам быстро внедрять инновации, — говорит Евгений Щербинин, генеральный директор Prime Source. — Созданное нами программное обеспечение используется во множестве казахстанских и иностранных компаний. Например, решения Prime Source для управления коррупционными рисками и борьбы с финансовыми преступлениями позволяют тысячам предприятий обеспечить надежную цепочку поставок и соблюдение нормативных требований в отношении финансового поведения, помогая крупнейшим финансовым учреждениям, предприятиям тяжелой промышленности и государственным предприятиям количественно оценивать улучшения в своей деятельности и общие кредитные рейтинги. Мы рады, что присоединяемся к FatBrain, чтобы принести революцию в области искусственного интеллекта большему количеству клиентов и рынков.

Несмотря на то, что FatBrain AI стала владельцем компаний группы Prime Source, ГК сможет продолжить работу с госорганами и компаниями квазигоссектора. Как подчеркнул Евгений Щербинин, согласно казахстанскому законодательству по закупкам в квазигоссекторе, казахстанское содержание рассчитывается на основе тех объемов ресурсов разработчиков, которые были использованы для выполнения тех или иных видов работ. Владение компании иностранным юридическим или физическим лицом не влияет на каз. содержание. С точки зрения ресурсов, исполнения работ местными разработчиками, оплаты налогов Prime Source остается на 100% казахстанской компанией.

Питер Б. Ритц отметил, что после приобретения долей владельцев компании в структуре управления Prime Source изменений не планируется. По его словам, задача FatBrain — помочь компании масштабироваться, расти максимально продуктивно.

«Наши основные вектора развития уже сформировались. Первый — улучшение и увеличение числа сервисов, которые мы можем предоставить средним и малым компания, а также крупному бизнесу. Этот вектор направлен на увеличение выручки, рост бизнеса, количества и качества предоставляемых нами сервисов в рамках enterprise сегмента и СМБ. Второй вектор — аутсорсинг. Мы хотели бы создать для Казахстана возможность как можно больше заказов обрабатывать из-за рубежа — на ИТ-аутсорсинг и предоставление различных цифровых сервисов. Тем самым мы сможем создавать здесь дополнительную валютную выручку, чтобы стимулировать экономику не только за счет сырьевых ресурсов, но и за счет человеческого капитала», — прокомментировал Евгений Щербинин.