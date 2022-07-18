В Казахстане создадут Цифровую карту семьи

В ней будут персонифицированы все виды социальных гарантий.

14 июля в ходе расширенного заседания правительства Глава государства поставил ряд важных задач на ближайший период. О мерах по их реализации доложила министр труда и социального развития РК Тамара Дуйсенова. По ее словам, МТСЗН ведет работу по созданию Цифровой карты семьи, в которой будут персонифицированы все виды социальных гарантий, исходя из уровня благополучия семей. В Цифровой карте будет охвачено все население республики: 19,4 млн человек или 6,5 млн семей.

«До 15 августа будут актуализированы данные в сфере социальной защиты населения, с 1 сентября до конца года — апробирована работа Цифровой карты семьи по 9 видам выплат и АСП, с 1 января 2023 года все назначения и выплаты в сфере социальной защиты будут оказываться в проактивном формате», — доложила Т. Дуйсенова.

Как далее отметила глава МТСЗН, план по регулированию и развитию рынка труда предусматривает 8 направлений.

Для обеспечения 100 новых рабочих мест на 10 тыс. населения все рабочие места, создаваемые в рамках национальных проектов и частных инициатив бизнеса, размещаются на Электронной бирже труда. Электронная биржа труда станет единой площадкой как для поиска вакансий, так и для поиска работников.

Еще одно направление работы по трудоустройству — социальные рабочие места. Это направление предусматривает привлечение граждан, входящих в целевую группу, к субсидируемым государством рабочим местам, создание социальных рабочих мест путем расширения круга негосударственных и общественных организаций, работающих по социальному заказу. Также будут приняты меры по охвату системой социального обеспечения фрилансеров, работающих через интернет-платформы.

«В дальнейшем особое внимание будет уделено мобильности трудовых ресурсов и доле рабочей силы в регионах. При этом будут предложены новые механизмы в вопросах внутренней и внешней миграции», — доложила Т. Дуйсенова.

Кроме того, в целях усиления конкурентоспособности специалистов на рынке труда будут созданы условия для их массового обучения и повышения квалификации в течение всей жизни.

Также Министерством труда и социальной защиты населения разработан проект Концепции по миграционной политике. После согласования с местными исполнительными органами документ будет внесен на утверждение в правительство до конца года.