Багдат Мусин провел встречу с представителями Samsung

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК встретился с делегацией во главе с председателем правления Samsung Electronics Central Eurasia Санг Юн Кимом.

Представителей компании Samsung заинтересовал потенциал казахстанской IT-отрасли. Так, на базе КазНУ им. Аль-Фараби и Astana IT University работают IT-школы Samsung, в которых обучается около 500 IT-специалистов. В ходе встречи стороны обсудили возможность открытия аналогичных школ в разных регионах страны.

В 2020 году в рамках визита Главы государства в Республику Корея были достигнуты договоренности с корпорацией Samsung по вопросам создания R& D лабораторий и совместных производств.

«Учитывая, что Samsung является лидером по производству электроники, я предложил рассмотреть возможность релокации завода по производству бытовой электроники в Казахстан. Это, в свою очередь, будет способствовать созданию новых рабочих мест для отечественных специалистов», — отметил Багдат Мусин.

В завершение встречи министр пригласил представителей Samsung принять участие в форуме «Digital Bridge-2022», который состоится в сентябре этого года в Нур-Султане.