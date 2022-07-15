Президент подписал закон о цифровизации

Ожидается, что это придаст импульс дальнейшему развитию цифровизации в стране.

Сегодня Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации, информационной безопасности и образования». Законом предусмотрены нововведения, стимулирующие развитие цифровизации, инновации и др.

В реализацию Указа Президента Республики Казахстан «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата» Законом внедрена цифровая трансформация. Она предполагает внедрение наиболее эффективных процессов с минимальными затратами, переход от простой автоматизации существующих бизнес-процессов, в отдельных случаях, громоздких и забюрократизированных, к их качественному перепроектированию. Цифровая трансформация снизит издержки граждан и бизнеса, в том числе при получении госуслуг, сократит затраты на содержание госаппарата.

Законом предложено ввести единую архитектуру электронного правительства (взамен архитектур госорганов и акиматов), которая обеспечит единый платформенный подход при цифровизации государственного управления. Все больше граждан предпочитает получать госуслуги либо решать иные задачи посредством мобильных сервисов. Для этого Законом закреплена равнозначность электронных документов их бумажным аналогам. Расширена сфера применения сервиса цифровых документов еGov mobile. Каждый гражданин может скачать еGov mobile на свои смартфоны, это позволит не носить с собой бумажные документы.

Сегодня в стране по количеству оказываемых электронных услуг наблюдаются положительные изменения. Ранее, как отмечал министр Багдат Мусин, спрос на цифровые услуги в мобильном приложении EGov Mobile возрос двукратно. В еGov mobile уже есть удостоверение личности, водительское удостоверение, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о перемене фамилии, имени, отчества, свидетельство о расторжении брака, технический паспорт, результат ПЦР тестирования на COVID-19, студенческий билет, диплом, удостоверение пенсионера, удостоверение кандаса, свидетельство о регистрации транспортного средства, социальный ID, паспорт вакцинации, получатель пособия многодетной семьи, удостоверение инвалидности, удостоверение получателя адресной социальной помощи.

В рамках Закона введен запрет на истребование у граждан и бизнеса данных, которые уже имеются в информационных системах. Указанные изменения исключат необходимость предоставления в учреждения бумажных аналогов документов, а также снизят временные и денежные затраты на копирование и др.

Для казахстанцев, проживающих в сельских населенных пунктах, откроются цифровые точки доступа к госуслугам на базе инфраструктуры АО «Казпочта». Теперь сельские жители, у которых нет компьютера или доступа в интернет, смогут получать госуслуги, отправлять электронные обращения в государственные органы, не выезжая для этого в районные центры или города.

Главой государства поставлена задача по подготовке к 2025 году не менее 100 тысяч высококлассных IT-специалистов. На сегодня на рынке труда в Казахстане наблюдается дефицит квалифицированных IT-кадров. Это общемировая тенденция. В этой связи запускается проект по выдаче грантов (ваучеров) для субсидирования обучения в IT-школах для молодых и талантливых студентов. В рамках проекта планируется подготовить до конца 2025 года не менее 20 тыс. квалифицированных IT-специалистов.

Законом изменен порядок выдачи свидетельств госрегистрации актов гражданского состояния. Теперь после госрегистрации рождения, брака, развода, смерти свидетельства будут поступать в личный кабинет гражданина в eGov. При этом право на получение бумажной версии свидетельств сохраняется в случае ходатайства.

В целом Закон позволит снизить различные издержки для граждан и бизнеса при получении госуслуг, уменьшит цифровое неравенство между жителями сел и городов, сократить затраты на содержание госаппарата, повысит эффективность принимаемых управленческих решений, усилит информационную безопасность, сократить дублирующие функции госорганов.