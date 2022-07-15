В 2021 году в Казахстане оцифровано 23 водных канала из 212

В текущем году оцифруют еще 89.

В настоящее время проблемные вопросы водного хозяйства решаются в рамках национальных проектов «Жасыл Қазақстан», «Сильные регионы — драйвер развития страны» и «По развитию агропромышленного комплекса до 2025 года». Об этом на площадке СЦК сообщил заместитель председателя Комитета водных ресурсов МЭГПР РК Досбол Бекмагамбетов.

По его словам, в сельском хозяйстве путем реконструкции более 7 тысяч километров оросительных сетей, цифровизации учета воды на 212 каналах и реконструкции 16 гидротехнических сооружений к 2025 году будут сокращены ненормативные затраты воды при орошении на 4 кубических километра. В 2021 году оцифровано 23 канала, а в текущем году — 89.

«На сегодняшний день оросительная система имеет около 3,5 тыс. магистральных и межхозяйственных каналов протяженностью 21,5 тыс. км, из которых 55% находится в неудовлетворительном состоянии. Это является основной причиной высоких затрат при транспортировке воды конечным потребителям. Работа по реконструкции каналов ведется на постоянной основе. Так, в 2019–2020 годах отремонтировано 1734 км каналов, введено в оборот 111,5 тыс. га орошаемых земель. В 2021 году мы реконструировали 1050 км каналов для введения в оборот 78 тыс. га орошаемых земель. За 5 лет в 8 областях — 120 каналов на общую сумму 221 млрд тенге, в том числе из РБ — 188 млрд тенге и внебюджетные 34 млрд тенге», — сказал спикер.

На сегодняшний день готово 19 проектно-сметных документов, из них: 5 по Атырауской области и 14 по Туркестанской области. В рамках республиканского бюджета на 2022–2024 годы планируется выделить 4,5 млрд тенге на реализацию 4-х каналов.

«В целом, реконструкция 120 каналов к 2025 году позволит довести орошаемые площади до 2,2 млн гектаров и ежегодно снижать расход поливной воды до 800 млн м3. Принятые меры позволят также создать 120 тыс. рабочих мест на селе. В настоящее время государственный инвестиционный проект разрабатывается по 120 каналам, после чего будет внесен на рассмотрение МНЭ РК для получения экономического заключения», — сказал представитель Комитета по водным ресурсам.