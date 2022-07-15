Солнечные электростанции построят в Абайской и Костанайской областях

Реализация проектов позволит достичь целевых индикаторов, утвержденных Концепцией перехода Казахстана к «зеленой» экономике.

Министерство энергетики договорилось с рядом профильных компаний о реализации проектов возобновляемой энергетики в Костанайской и Абайской областях. Планируется, что в регионах будут построены две солнечные электростанции в течение ближайших пяти лет. Соответствующий меморандум подписали министерство энергетики Казахстана, ТОО «Полиметалл Евразия», АО «KEGOC» и ОЮЛ «Ассоциация ВИЭ „Qazaq Green“», передает Sputnik.

«Международная золотодобывающая компания Polymetal предполагает строительство в течение пяти лет двух солнечных электростанций суммарной мощностью 39,6 МВт и одной газопоршневой маневровой электростанции мощностью 40 МВт. Общий объем инвестиций составит более 90 млн долларов», — говорится в сообщении.

Новая зеленая генерация обеспечит Казахстану более 63 млн кВтч чистой электроэнергии в год.

«Реализация проектов позволит достичь целевых индикаторов, утвержденных Концепцией перехода Казахстана к „зеленой“ экономике, привлечь дополнительные инвестиции, создать новые рабочие места, а также увеличить генерацию „зеленой“ электроэнергии», — отметил вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов.

«Планируемый к строительству объект уникален тем, что с одной стороны мы развиваем ВИЭ и строим новые солнечные станции, а с другой стороны, понимая нестабильность генерации ВИЭ, мы помогаем энергосистеме страны вводить новые маневренные мощности, которые будут помогать решать проблему дисбалансов. В этом смысле подобный проект является первым в истории электроэнергетики Казахстана», — подчеркнул председатель совета директоров ассоциации ВИЭ «Qazaq Green» Нурлан Капенов.