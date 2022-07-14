Популярные российские фильмы доступны на казахском языке в рамках Russian Film Festival

Показы пройдут на платформе IVI.

С 11 июля по 1 августа казахстанские зрители смогут посмотреть шесть российских картин, в числе которых — захватывающие спортивные драмы и комедии, оригинальные сериалы и мультфильмы. Все проекты будут представлены с казахскими субтитрами и станут отличным дополнением к программе летнего отпуска и школьных каникул. Фильмы Russian Film Festival уже доступны в онлайн-кинотеатре IVI бесплатно по промокоду RFFKZ.

Недели российского кино под брендом Russian Film Festival проводятся в Казахстане второй год подряд — фестиваль организован компанией РОСКИНО при поддержке Министерства культуры РФ.

«Проведение Russian Film Festival в Казахстане — важная инициатива для сохранения культурного диалога между нашими странами, а также развития связей в области кинематографа. Мы рады вернуться в Казахстан с новой программой недель российского кино. В этот раз зрители смогут познакомиться не только с новыми российскими фильмами и анимацией, но и сериалами — они появятся в программе RFF в Казахстане впервые, благодаря нашему сотрудничеству с крупнейшим российским онлайн-кинотеатров IVI. В линейке IVI — много оригинальных сериалов, которые были созданы подразделением IVI Originals и стали настоящими народными хитами в России, и я надеюсь, придутся по вкусу казахстанской аудитории», — прокомментировала Инна Шалыто, генеральный директор РОСКИНО.

«На протяжении многих лет Казахстан является для нас одним из приоритетных рынков развития бизнеса. Мы ведем плодотворную работу с локальными киностудиями и видим высокое взаимное внимание. Наши проекты активно смотрят в Казахстане, а казахстанские работы, многие из которых доступны у нас на эксклюзиве, вызывают интерес российской аудитории. Поэтому мы рады стать партнером Russian Film Festival и дать казахстанцам возможность посмотреть наши топовые фильмы и сериалы с казахскими субтитрами в подписке IVI», — добавил Александр Праздников, директор по международному развитию онлайн-кинотеатра IVI.

В рамках программы Russian Film Festival на IVI будут представлены:

— Спортивная драма «Один вдох».

— Комедия «Нефутбол»

— Мелодраматический сериал «Нежность»

— Сериал «И снова здравствуйте!»

— Анимационный сериал «Супер Мяу»

— Анимационная комедия «Большое путешествие».

В каталог IVI входят работы ведущих международных и российских производителей. Подписчики могут скачивать кино и мультфильмы для просмотра в офлайн-режиме. Сервис доступен на любом удобном устройстве — в web-интерфейсе, приложении на смартфоне, планшете или Smart TV.