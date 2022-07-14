В Казахстане наркоплантации выявляют с помощью космического мониторинга

МЦРИАП активно содействует МВД РК для реализации инициированной Дорожной карты по совершенствованию мер противодействия наркопреступности.

Аэрокосмический комитет МЦРИАП РК, АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» совместно с Министерством внутренних дел РК в рамках операции «Карасора» выявляют наркоплантации с помощью космического мониторинга.

Площади произрастания дикорастущей конопли и культивирование каннабиса с высоким содержанием наркотических средств стимулируют их незаконный оборот не только внутри страны, но и за ее пределами. В связи с этим МЦРИАП активно содействует МВД РК для реализации инициированной Дорожной карты по совершенствованию мер противодействия наркопреступности и профилактике наркомании на 2022–2023 годы с привлечением современных технологий космического мониторинга.

«Один из эффективных методов обнаружения ареалов наркосодержащих растений — дистанционное зондирование Земли, опыт применения которого изучен и поэтапно внедряется специалистами АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары». В ходе космического мониторинга в 2022 году была охвачена территория площадью 686 000 квадратных километров, на которой выявлены участки, пораженные культивацией каннабиса. Участки расположены в Туркестанской, Карагандинской, Актюбинской, Жамбылской и Кызылординской областях», — отметил председатель аэрокосмического комитета МЦРИАП РК Баубек Оралмагамбетов.

Стоит отметить, с помощью космомониторинга в 2019 г. в Кызылординской и Жамбылской областях было выявлено 123 наркопосева, в 2020 г. — 94, а в 2021 году только на территории Кызылординской области — 77.

Верификация данных космического мониторинга осуществляется посредством выезда сотрудников АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» в сопровождении специальных подразделений МВД на места обнаружения наркоплантаций.

Также для обеспечения оперативности и эффективности предоставления данных о местоположении произрастания наркосодержащих растений проводится комплекс мероприятий по сбору, обработке, анализу и интерпретации информации с использованием космических снимков с отечественных космических аппаратов KazEOSat-1 и KazEOSat-2, а также зарубежных спутников.