Штраф за плохой интернет вырос в 10 раз

Приняты меры для обеспечения качественного интернета и связи в рамках подписанного Главой государства закона.

Глава государства подписал закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях». Ранее Президентом поручалось усилить защиту прав потребителей в области связи, внедрить и ужесточить ответственность за значительное расхождение реальных параметров интернет-связи от заявленных операторами.

В реализацию данного поручения Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) совместно с депутатским корпусом выработаны меры, направленные на усиление ответственности операторов за предоставление пользователям услуг связи, не соответствующих стандартам, техническим нормам и показателям качества.

Теперь, в случае выявления нарушений, операторы вместо 100 МРП будут оштрафованы на 1000 МРП, а в случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа увеличится с 200 до 1500 МРП.

Как показывает анализ, проведенный Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, количество жалоб на плохое качество связи выросло в 10 раз. По итогам 2021 года министерством проведено 562 проверки (в 2020 году проведена 51 проверка, а в 2019 года — 93).

Для проведения проверки в отношении оператора по поводу плохого качества связи или интернета казахстанцам необходимо направить официальное обращение в адрес Комитета телекоммуникаций (МЦРИАП) либо территориальной инспекции связи министерства соответствующей области посредством портала электронного правительства, системы подачи обращений «Е-Оtinish» или в бумажном виде. В обращении обязательно указать предмет жалобы, наименование оператора связи и точный адрес заявителя, где необходимо провести проверку.

После получения обращения в органах прокуратуры регистрируется акт о назначении проверки. В ходе проверки проводятся замеры по качеству предоставляемых услуг связи. В случае выявления нарушений в отношении оператора составляется административный протокол в виде штрафа согласно статье 637 Кодекса об административных правонарушениях и вносится предписание об устранении нарушений на срок, установленный должностным лицом.

Отмечается, что принятые изменения — еще один шаг в направлении обеспечения населения качественной связью и интернетом.