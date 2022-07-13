МИИР РК вводит IT-решения в строительный сектор

Государственный банк информационных моделей станет единой цифровой площадкой для управления жизненным циклом строительного объекта.

В частности, система позволит в онлайн-формате моделировать строительные объекты и применять технологии информационного моделирования зданий. На платформе государственного банка заказчики строительства смогут организовать взаимодействие с другими участниками проекта строительства, а также пройти необходимые стадии подготовки к строительству в режиме онлайн.

Планируется интегрировать эту систему с платформами «Е-Курылыс» и «Е-Шанырак». Напомним, «Е-Құрылыс» позволяет контролировать в онлайн-режиме процессы строительства на всех этапах. Что касается платформы «Е-Шаңырак», то она является единой системой субъектов ЖКХ, которая обеспечивает прозрачность управления жилищным фондом, мониторинг и анализ сферы ЖКХ.

Отмечается, что новое IT-решение позволит перейти на электронный документооборот в проектировании. Это сделает разработку проектно-сметной документации более открытой и прозрачной.

На сегодня государственный банк находится в активной фазе разработки интеграционных сервисов и новых модулей системы для экспертной деятельности. Участники проекта вовлечены в анализ отраслевых бизнес-процессов, а также состава и структуры данных для подготовки технических требований.