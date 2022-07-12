Казахстан рассматривает внедрение международных цифровых подписей

Планируется запустить пилотный проект с контролируемыми параметрами для оценки опыта.

В Нур-Султане состоялось заседание совместной рабочей группы по цифровизации Совета иностранных инвесторов при Президенте РК во главе с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдатом Мусиным. В ходе встречи представители министерства и Совета иностранных инвесторов обсудили этапы внедрения системы международных цифровых подписей, необходимых для организации, к примеру, международной торговли. Стандартная электронная подпись (SES) представляет собой данные в электронной форме, логически связанные с другими электронными данными (например, документом), которые используются подписантом в качестве подписи.

Казахстан запустит пилотный проект с контролируемыми параметрами для оценки опыта и, таким образом, сформирует свою стратегию применения международной электронной подписи.

«В нынешних условиях деятельность рабочей группы по цифровизации является особенно актуальной. На последней встрече были презентованы возможности применения международной цифровой подписи. Позднее по данному вопросу были проведены встречи на экспертном уровне, по результатам которых мы, наконец, переходим к следующему этапу — практической реализации совместного плана рабочей группы», — сказал Багдат Мусин.

Реализацию пилотного проекта планируется начать уже этой осенью. Так, SES будут использовать для повседневного заключения контрактов и обмена документацией между участниками процесса. Ожидается, что в этот период будут проводиться транзакции незначительного размера, уровень которых должен быть заранее согласован, крупные финансовые операции не входят в сферу охвата.

По итогам реализации пилота эксперты подготовят документы с кратким изложением результатов экспериментальных испытаний и обзором положительного и отрицательного опыта, а также сформулируют рекомендации для правительств в отношении дальнейших шагов. Кроме того, планируется подписать Меморандум между МЦРИАП РК, Советом иностранных инвесторов при Президенте РК и другими заинтересованными сторонами.