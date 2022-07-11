Kaspi Жұма пройдет 15,16 и 17 июля

В Казахстане вновь пройдет всенародный праздник выгодных покупок Kaspi Жұма от Kaspi.kz!

15,16 и 17 июля все покупки в интернет-магазине на Kaspi.kz и в магазинах партнеров в городах по всему Казахстану в рассрочку на 24 месяца!

Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал:

«Наши любимые клиенты и партнеры давно ждали проведения Kaspi Жума, всенародного праздника выгодных покупок. В этом году Kaspi Жума станет самой масштабной. В интернет-магазине на Kaspi.kz представлены более 2 миллионов товаров с бесплатной доставкой. В празднике принимают участие 70 тысяч лучших магазинов по всей стране. Желаем каждому нашему любимому клиенту выгодных покупок и партнерам — больших продаж»!

Среди участников Kaspi Жұма такие известные бренды, как Sulpak, «Мечта», Euromebel, Zeta, «12 месяцев», Adidas, Kimex, Lucente, Pandora, Mon Amie, Marwin и многие другие.

Покупайте в интернет-магазине на Kaspi.kz и лучших магазинах вашего города мебель, товары для дома, электронику, ювелирные украшения, автотовары, стройматериалы, товары для здоровья, одежду, детские товары и многое другое. Дарите радость себе и своим близким!