Объем реализации услуг через интернет составил почти 350 миллиардов тенге

Это на 67% больше, чем годом ранее.

Объем реализации услуг через интернет в 2021 году составил 349,9 млрд тг, что на 67,3% больше по сравнению с 2020 годом. Количество заказов при этом выросло почти в три раза, с 28,8 млн до 85 млн, что уменьшило средний чек одного заказа с 7,3 тыс. до 4,1 тыс. тг.

По данным Ranking.kz, самый значительный объем заказов через интернет в разрезе видов услуг пришелся на услуги в области рекламы — 30,4 млрд тг, что в 6,2 раза больше, чем в 2020 году. Следом идет реализация билетов в сфере отдыха, развлечений, культуры и спорта — 28,5 млрд тг (рост в 8,1 раза за год). Значительные объемы услуг пришлись также на сферу реализации билетов на транспорт (20,1 млрд тг, в 2 раза меньше, чем в 2020 году) и на бронирование и оплату услуг мест размещения (15,6 млрд тг, рост — на 46,4% за год). Услуги по доставке пищи на заказ в 2021 году оказаны на 3,1 млрд тг, что на 28,5% больше, чем в 2020 году.

Среди регионов РК значительный объем реализации услуг через интернет пришелся лишь на Алматы — 277,1 млрд тг, из которых доля оплат посредством электронных платежных систем составила 68,6%. Это выше среднереспубликанского значения, сложившегося на уровне 62,3%. Далее с очень заметным отрывом идет Нур-Султан — здесь объем услуг составил 50,9 млрд тг, при этом оплата посредством электронных платежных систем занимает менее половины этих средств.

В остальных регионах РК объем реализации услуг через интернет варьируется от 4,7 млн тг в Кызылординской области до 5,4 млрд тг в Шымкенте. Примечательно, что, согласно официальным данным, на долю оплаченных посредством электронных платежных систем услуг в Кызылординской области пришлось 100% от совокупного объема по региону, а в Шымкенте — лишь 0,1%.