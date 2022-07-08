TikTok и Kazakh Tourism подвели итоги кампании #TravelKazakhstan

Знаменитости и популярные авторы контента вместе с профессиональными гидами провели прямые эфиры из трех регионов Казахстана.

Платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok совместно с национальной компанией Kazakh Tourism при поддержке Министерства культуры и спорта РК подвели итоги республиканской кампании #TravelKazakhstan. Знаменитости и популярные авторы контента вместе с профессиональными гидами провели прямые эфиры из трех регионов Казахстана, а пользователи создавали короткие видеоролики, в которых рассказывали о любимых местах и туристическом потенциале своей страны. Также объявлены победители проекта, авторы самых ярких видеороликов, которые получат ценные призы и смогут стать ведущими аккаунта Kazakh Tourism в TikTok.

TikTok — это больше чем развлекательная платформа: здесь каждый может открывать для себя окружающий мир, отправиться в виртуальное путешествие или поделиться собственными видеозаметками из поездок. Тема путешествий — одна из самых любимых среди сообщества TikTok: пользователи со всего мира делятся своими впечатлениями и рекомендациями в коротких видео по хэштегу #travel, который набрал уже более 87 миллиардов просмотров.

Кампания #TravelKazakhstan стала первой совместной инициативой TikTok и АО «НК «Kazakh Tourism» и вдохновила казахстанцев заново открыть для себя свою страну и делиться ее красотой с многомиллионной аудиторией платформы в формате коротких видеороликов.

В течение двадцати дней пользователи из самых разных уголков Казахстана создавали и публиковали креативные и познавательные видео с советами о путешествиях по стране, делились рекомендациями национальных блюд, показывали самые красивые места: национальные природные парки, степи, исторические места, архитектурные и природные памятники, которые вошли в списки ЮНЕСКО, интересные городские локации и многое другое. Всего за три недели пользователями было опубликовано более 2800 роликов, а суммарное количество просмотров всех видео, опубликованных по хэштегу #TravelKazakhstan уже превышает 11 миллионов.

«Мы работаем над тем, чтобы казахстанцы лучше знали о достопримечательностях своей страны, гордились ими и имели возможность рассказывать о них всему миру. Ведь в Казахстане есть все — от гор, лесов, степей, до космических пейзажей Мангыстау. Здесь проживают представители более ста национальностей, которые сохранили свой язык и традиции. Наш совместный проект с платформой TikTok позволил стимулировать так называемый пользовательский контент о туристических направлениях нашей страны. TikTok — это идеальная площадка для вовлечения активных и креативных людей, а также для продвижения контента о туризме и путешествиях. Результаты кампании #TravelKazakhstan превзошли наши ожидания, и мы намерены продолжать сотрудничество», — рассказал Талгат Аманбаев, председатель правления АО «НК «Kazakh Tourism».

«Казахстан — это страна, богатая своими природными красотами, культурным наследием и невероятно талантливыми и творческими людьми. Надеюсь, что благодаря нашей кампании с Kazakh Tourism еще больше людей по всему миру увидели Казахстан как важное и интересное туристическое направление, а сами казахстанцы вдохновились больше путешествовать по своей стране и делиться рекомендациями в TikTok. Высокая вовлеченность пользователей в проект демонстрирует большой интерес к теме внутреннего туризма в Казахстане. Мы планируем продолжать поддерживать это направление и будем рады видеть все больше новых авторов тревел-контента в TikTok», — добавила Надежда Лапина, старший операционный менеджер TikTok.

Среди всех пользователей, принявших участие в проекте, были определены имена трех победителей, создавших самые креативные видеоролики. В качестве награды авторы получат квадрокоптеры DJI Mini2, а обладатели первых двух призовых мест смогут стать ведущими официального аккаунта Kazakh Tourism в TikTok.

Первое место занял Асет Мурзабаев @travelove100. Вместе со своей супругой Мухаббат Асет создает видеоролики о путешествиях как по Казахстану, так и по другим странам мира, чем и привлек уже более 450 тысяч подписчиков. В рамках #TravelKazakhstan Асет рассказывал, что такое алты-бакан, показал современный визит-центр в Иле-Алатауском национальном парке и казахстанскую Швейцарию, делился видами озера Каинды с высоты птичьего полета.

Второе место заняла Айгерим Телбасы @sayahatshy. Айгерим всего 21 год, но она уже зарекомендовала себя как тревел-инфлюенсер — она снимает красочные видео о самых красивых туристических локациях Казахстана: урочище Бозжыра, озере Каинды и многих других. Она также сняла мини-фильм о древнем Туркестане, рассказала подробно как добраться до плато Ассы в окрестностях Алматы и показала закат на Каспийском море.

Третье призовое место занял Азамат Жакиянов @zhakibjj. Автор снимает видео и сам выступает в качестве гида, рассказывая историю родного края. В рамках проекта #TravelKazakhstan Азамат совершил экскурсию по духовной столице казахов, Улытау, показал красоту степей и мавзолей Джучи Хана.

В рамках проекта также прошли прямые эфиры из трех регионов страны, которые посмотрели более 35 тысяч человек. Музыкант, актер и шоумен Ануар Нурпеисов провел экскурсию по главному мегаполису Казахстана, городу Алматы, по тропе здоровья Медео и Шымбулаку. Гид Мухтар Тойбазаров с настоящей звездой TikTok, учителем химии Уланом Усеновым @wannabeteacher, провели для сообщества платформы гастротур по Усть-Каменогорску: рассказали о секретах современной казахской кухни и провели мастер-классы по приготовлению национальных блюд. Гид Дина Шериязданова с предпринимателем и спортсменом Валиханом Теном @drugoi.ty вела прямой эфир с юга страны, из древнего города Туркестан. Маршрут тура проходил через археологические раскопки и завершился у мавзолея Ахмета Яссауи.