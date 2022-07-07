Tradeinfo предоставляет пошаговую информацию о процедурах трансграничной торговли и делает ее более доступной для бизнеса.

Казахстане для бизнеса начал работу информационный портал по упрощению процедур торговли Tradeinfo.kz. Новая онлайн-платформа предоставляет пошаговую информацию о процедурах трансграничной торговли и делает ее более доступной для бизнеса. Портал подробно описывает все импортные, экспортные и транзитные формальности, необходимые документы, формы и процедуры. Сейчас на портале описаны процедуры для более чем 50 товаров.

В Казахстане платформа была разработана АО «Центром развития торговой политики «QazTrade» в сотрудничестве с Министерством торговли и интеграции. В церемонии запуска портала приняли участие заместитель премьер-министра — министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, посол Европейского союза в Республике Казахстан Е. П. Кестутис Янкаускас, генеральный директор АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» Азамат Аскарулы.

В своей приветственной речи Ерулан Жамаубаев выразил благодарность Европейскому союзу и Международному торговому центру за вклад в подготовку и реализацию проекта. Он выразил надежду, что торговый портал будет способствовать устойчивому и всестороннему экономическому развитию не только в Казахстане, но также во всем регионе Центральной Азии.

«Теперь участники внешнеэкономической деятельности Казахстана будут иметь доступ к пошаговым правилам и процедурам, применяемым к импорту, экспорту и транзиту. Для нас торговый портал станет инструментом получения обратной связи от отечественного бизнеса. Работа в этом направлении будет активна прорабатываться с бизнес-ассоциациями и уполномоченными органами».

Генеральный директор АО «QazTrade» Азамат Аскарулы отметил, что благодаря запуску портала предприниматели будут иметь доступ к точной и подробной информации — правилам и процедурам, применяемым к импорту и экспорту, включая все формы и документы.

«С августа 2020 года QazTrade является институциональным партнером проекта Ready4Trade Центральная Азия. Учитывая актуальность наращивания интереса к увеличению поставок морским транспортом и расширения потенциала портов на Каспийском море, впервые провели пошаговое документирование бизнес-процессов импортных и экспортных операций морских портов. Я уверен, что торговый портал станет гидом по всем торговым процедурам», — Азамат Аскарулы.

Торговый портал Казахстана является одним из компонентов проекта «Ready4Trade-Центральная Азия». Аналогичные порталы уже реализованы в 30 странах мира. В Центральной Азии такие проекты есть в Таджикистане и Кыргызстане. Следующими странами, где планируют запустить торговые порталы, будут Узбекистан и Туркменистан.

Торговый портал — это не только справочный инструмент для бизнеса, который консолидирует информацию от всех надзорных органов о коммерческих формальностях, он также предлагает целый ряд преимуществ в области упрощения процедур торговли. В частности, портал позволяет выявлять и измерять сложности коммерческих формальностей, с которыми сталкиваются бизнесмены, определять процедуры и требования, которые являются потенциально избыточными и создают ненужные задержки, устанавливать цели по оптимизации и сокращению трансграничных операций и измерять эффективность воздействия реформ для бизнеса, направленных на совершенствование торговых процедур.