Умный универсальный монитор М8 от Samsung наконец доступен в Казахстане

Samsung Smart Monitor M8 — про эффективность во всех отношениях: по части пространства, в плане работы и касательно дизайна.

Samsung Electronics в марте представила новую серию Smart Monitor M8 с тонким корпусом с UHD-дисплеем с диагональю 32 дюйма и камерой SlimFit. Новинка была тепло встречена на ключевых рынках: в Корее, США и Европе, и с недавних пор, наконец, география продаж включает и Казахстан. В отечественных магазинах М8 доступен в теплом белом цвете.

Уникальная особенность М8 — это устройство для всех категорий пользователей с самыми разными потребностями. Концепт Smart Monitor от Samsung, впервые продемонстрированный в ноябре 2020 года, — это совершенно новое решение на рынке современных мониторов. Первые в мире универсальные дисплеи — это одновременно рабочая функциональность и развлечения в домашних условиях. На M8 доступны различные OTT-сервисы, такие как Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ и Apple TV, при этом даже не нужно подключать монитор к ПК или телевизору.

Smart Monitor M8 — про эффективность во всех отношениях: по части пространства, в плане работы и касательно дизайна. Толщина новинки составляет всего 11,4 мм, что примерно на три четверти тоньше, чем у предшественников.

M8 — это идеальный домашний офис, даже если у пользователя нет своего ПК: пользовательский интерфейс Workspace обеспечит владельца рабочими инструментами. При необходимости можно подключаться к ПК с Windows или Mac по беспроводной сети и использовать широкий спектр полезных функций, включая Samsung DeX, Apple AirPlay 2 и облачный сервис Microsoft 365, а также зеркалирование контента со смартфона на M8. Можно заряжать другие устройства через кабель USB-C, подключенный к монитору.

Samsung Smart Monitor M8 оснащен магнитной и съемной камерой SlimFit Cam с функциями отслеживания лиц и автоматического масштабирования, которая крепится к монитору.

Кроме того, Smart Monitor M8 оснащен IoT-хабом SmartThings Hub, к которому пользователи могут подключать свои устройства по Wi-Fi. Приложение SmartThings позволяет пользователям легко отслеживать устройства по всему дому, подключенные к M8, в том числе выключатель света и адаптер питания. Кстати, управлять М8 можно с помощью пульта, используя голосовой помощник.

Дисплей оснащен технологией адаптивного изображения с автоматической регулировкой яркости и цветовой температуры. А настраиваемая по высоте подставка с функцией наклона позволяет подобрать идеальное положение для комфорта пользователя.

Приобрести смарт-монитор М8 можно в официальном интернет-магазине Samsung и у партнеров компании.