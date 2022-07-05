Аэропорт столицы внедрил безбилетную оплату парковки

Программное обеспечение позволяет интегрироваться с платежными системами и приложениями.

С 1 июля на территории аэропорта города Нур-Султана действует безбилетная оплата услуг стоянки автомобилей. Шлагбаумом управляет камера, фиксирующая въезд и выезд авто, и пропуск на парковку осуществляется с помощью алгоритма распознавания номера авто с точностью в 99%, передает Sputnik.

«Внедрение системы избавляет от бумажных или пластиковых билетов, и ведет к сокращению операционных расходов, углеводородного следа, вирусных заболеваний и значительно улучшает клиентский опыт», — говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Программное обеспечение позволяет интегрироваться с платежными системами и приложениями. На сегодня оплатить парковку можно несколькими способами:

— посредством приложений Kaspi QR, Halyk QR;

— наличными;

— банковской картой с помощью платежных терминалов, расположенных в зданиях аэропорта.

В скором времени появится возможность оплаты через мобильное приложение NQZ, система сможет списывать необходимую сумму автоматически. Водителей просят оплачивать парковку в здании аэропорта для предотвращения заторов.