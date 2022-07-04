CorpUp Central Asia планирует стать региональным центром по внедрению корпоративных инноваций, который будет помогать компаниям.

В ходе международной конференции Astana Finance Days 2022 Tech Hub МФЦА объявил о запуске нового центра корпоративных инноваций CorpUp Central Asia в партнерстве с «Акселератором ФРИИ». Цель CorpUp Central Asia – содействие крупному бизнесу Центральной Азии в развитии инноваций и повышении эффективности посредством услуг инновационного консалтинга, технологического скаутинга, корпоративной акселерации, проведения обучающих и нетворкинг мероприятий для корпораций и стартапов региона. Все это позволит компаниям сократить затраты на внедрение инноваций и ускорить вывод новых продуктов на рынок.

CorpUp Central Asia создан командой, которая реализовала свыше 30 корпоративных акселераторов для крупного бизнеса, собрала одну из крупнейших баз технологических стартапов в СНГ, глубоко понимает рынок и технологические задачи компаний из Казахстана, Узбекистана и других стран Центральной Азии. CorpUp Central Asia планирует стать региональным центром по внедрению корпоративных инноваций, который будет помогать компаниям от изначальной разработки стратегии по работе с инновациями до развития внутренних продуктовых команд и интеграции решений стартапов.

В 2021 году команды Tech Hub МФЦА и «Акселератора ФРИИ» при поддержке международной платежной системы Mastercard запустили первый финтех-акселератор Казахстана для технологичных стартапов, заинтересованных в работе с банками страны. Поиск решений вели по 11 направлениям и рассмотрели 272 заявки. Банками-партнерами программы стали Altyn Bank, Eurasian Bank и Freedom Finance Bank.

«Проект продемонстрировал, что регион Казахстана и Центральной Азии весьма перспективен с точки зрения развития открытых инноваций, внедрения и тестирования последних технологий. У корпораций растет интерес к работе со стартапами и есть потребность в надежном партнере, готовом сопровождать этот процесс. Для участия в будущих программах CorpUp Central Asia B2B стартапы могут предложить свои решения, а корпорации различных отраслей мы приглашаем к сотрудничеству», — говорит Асель Абдрахманова, руководитель по корпоративным инновациям Tech Hub МФЦА.