10 казахстанских стартап-проектов выиграли по $50 тыс. на развитие

В Нур-Султане завершился третий поток акселерационной программы Kazakhstan Digital Accelerator.

Итогом акселератора стал Demo Day — презентация проектов стартап-финалистов перед крупными инвесторами. Стартапы третьего потока KDA предложили свои решения в сферах образования, здоровья, экологии, маркетплэйсов, электронной коммерции, автоматизации, туризма.

В число победителей вошли такие проекты, как онлайн-сервис для перехода на ОСИ и управления жилыми домами (E-Knot), сервис по подбору образовательных курсов и репетиторов (Oilan), анализ психофизиологического состояния работника с использованием нейронной сети (Dicom Research), мобильное приложение со встроенным виртуальным классом для дистанционного обучения (FocusEd), платформа, позволяющая покупать и продавать одежду из своего гардероба (Garderob).

Кроме них, отмечены и следующие стартапы: B2C финансовый сервис с информацией о банках и их продуктах, позволяющий принимать решения по финансовым вопросам (ReCard), платформа, отображающая планируемые спортивные мероприятия Алматы и Нур-Султана (Move On), приложение по поиску, подбору и найму персонала в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте (Isker), онлайн-школа для детей и подростков (Welldone School) и даже приложение, помогающее людям уснуть под успокаивающие звуки и мелодии (Smoothly). Все победители получили по 50 тыс. долларов на развитие проектов.

В рамках мероприятия прошла церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между МЦРИАП РК и АО «Казына Капитал Менеджмент», направленного на создание аналогичного инструмента акселерационной поддержки отечественного стартап-сообщества и развитие венчурного рынка страны.

«Программа KDA зарекомендовала себя как эффективный и нужный инструмент для развития стартап-экосистемы и венчурной индустрии страны. Необходимость поддержки стартап-сообщества со стороны государства, особенно на ранних стадиях становления, остается актуальной на сегодняшний день», — отметил первый вице-министр МЦРИАП РК Жаслан Мадиев.

Отметим, что во время третьего потока акселерационной программы 19 стартап-проектов, прошедших конкурсный отбор, получили возможность обучиться у лучших международных менторов и экспертов с многолетним стажем. Всего за время существования программы KDA с 2020 года по 2022 год было запущено 3 потока, принято более 300 заявок на участие, 39 проектов прошли обучение и 30 из них получили инвестиции.

Kazakhstan Digital Accelerator — это международный акселератор, запущенный в рамках сотрудничества между АО «QazTech Ventures» (дочерняя организация АО «Казына капитал менеджмент») и ведущего сингапурского фонда Quest Ventures.