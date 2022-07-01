НацБанк запустил Межбанковскую систему платежных карт

Оператором МСПК является РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов НБ РК».

Национальный Банк сообщил о запуске в промышленную эксплуатацию Межбанковской системы платежных карт, которая предназначена для обработки межбанковских транзакций, совершаемых с использованием платежных карт на территории страны. Создание и запуск МСПК обеспечит безопасность и бесперебойность функционирования рынка платежных карт, гарантию внутренних расчетов для казахстанских банков.

Разработка системы осуществлялась в тесном взаимодействии с международными платежными системами Visa, Mastercard и UnionPay, а также банками — участниками рынка. В рамках создания МСПК построена локальная карточная инфраструктура, сформирована соответствующая нормативная правовая база. Также заключены соглашения с МПС по организации обработки локальных операций по платежным карточкам, эмитированным казахстанскими банками.

В настоящее время к МСПК подключены банки, оказывающие услуги по приему платежей с использованием платежных карт. Проведены необходимые работы по переводу трафика локальных карточных транзакций банков, в том числе по адаптации систем банков и перенастройке процессов взаимодействия с международными платежными системами.

Оператором МСПК является дочерняя организация Национального Банка Казахстана — РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов НБ РК».