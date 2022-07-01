5G станет драйвером для цифровой трансформации и новых цифровых услуг в Казахстане

«Казахтелеком» представил Концепцию внедрения сети пятого поколения.

К тестированию технологии 5G в Казахстане приступили еще в 2018 году. Уже тогда отмечалось, что сеть пятого поколения будет использоваться не просто для предоставления услуг мобильной связи и доступа в интернет, но и для проектов в сфере Интернета вещей (IoT), Умных городов, цифровизации промышленности, телемедицины. Технология должна стать основой для цифровой трансформации страны.

Сегодня мы уже можем гораздо отчетливее увидеть все преимущества от будущего развертывания 5G. В АО «Казахтелеком» рассказали, что сделано в области развития в стране технологии связи пятого поколения. Оператор презентовал Концепцию внедрения 5G в Казахстане и представил возможности, которые может открыть сеть пятого поколения для экономики, бизнеса и общества.

Концепция внедрения 5G была разработана и принята АО «Казахтелеком» на основании поручения премьер-министра от 21 мая 2019 г. по разработке Плана мероприятий по внедрению технологии 5G в Республике Казахстан. К слову, Концепция предусматривает технические, регуляторные, финансово-экономические и санитарно-эпидемиологические аспекты внедрения 5G. При этом особый упор при разработке документа был направлен на определение бизнес-моделей и развития экосистемы 5G, а также сценарии ее применения на практике в казахстанских реалиях.

«Разработка Концепции 5G стала уникальной исследовательской и аналитической работой, не имеющей аналогов ни по ширине охвата всех связанных с 5G технологических, экономических и политических вопросов, ни по глубине их проработки. По мнению знакомых с Концепцией экспертов, она не имеет себе равных в сравнении с аналогичными стратегическими документами 5G уровня не только операторов, но и уровня государства, и в частности — в сравнении со стратегией 5G РФ», — отметил Нурлан Мейрманов, главный директор по инновациям АО «Казахтелеком».

Помимо прочего, в процессе работы на Концепцией были раскрыты вопросы влияния ее реализации на другие стратегические программы компаний группы «Казахтелекома». В числе прочего в дополнения вошли предложения по отключению 2G/3G, по внедрению Open RAN, по переходу существующих сетей на vRAN.

«Одним из ключевых отличий Концепции 5G от аналогичных стратегических документов является уделение особого внимания вопросам внедрения и поэтапного перехода на Open RAN с целью ухода от стратегической зависимости от иностранных производителей оборудования, создания возможностей для инноваций со стороны новых производителей, снижения стоимости, а также подготовки условий для импортозамещения, в том числе для обеспечения технологической и экономической безопасности. С этой целью было разработано несколько вариантов поэтапного перехода на Open RAN. Они различаются темпом, необходимыми ресурсами и уровнем поддержки государства», — отметил Нурлан Мейрманов.

Он добавил, что уникальной особенностью Концепции стало рассмотрение возможности раскрытия в условиях РК потенциала так называемых революционных возможностей технологии 5G, которые были принципиально недоступны в предыдущих поколениях мобильной связи. Среди них — переход на нативно облачные архитектуру/технологии и предоставление всех данных и возможностей 5G-сети потребителям и бизнес-партнерам в виде облачного сервиса. В первом случае сама сеть 5G и ее отдельные сегменты создаются как облачный сервис (5GaaS), а во втором случае все данные и возможности 5G сети также предоставляются как облачный сервис, по модели все-как-сервис (XaaS), включая NSaaS (Network Slice as a Service).

Именно такие революционные возможности, в случае их успешной реализации, позволят реализовать проекты 5G в виде универсальной и повсеместной (end2end) технологической платформы для всей цифровой экономики страны, что, в свою очередь, позволит трансформировать не только бизнес всех отраслей (включая телеком), но и экономику в целом. Одной из главных целей разработки Концепции 5G была именно проработка путей успешной реализации технологии с максимально возможным раскрытием ее революционного потенциала при внедрении и развитии в РК. Платформа 5G будет служить драйвером цифровой трансформации отраслей экономики и откроет возможность для создания новых цифровых услуг. Это проекты в таких сферах, как промышленность и транспорт, торговля и финансы, госуправление и оборона, здравоохранение, культура и искусство.

Подробнее о пунктах Концепции рассказал Олжас Аязбеков, директор департамента инновационно-технологического развития АО «Казахтелеком».

«Для раскрытия революционного потенциала 5G в Концепцию включены разделы „Роль 5G в цифровой трансформации экономики РК“, „Участие 5G в цифровых экосистемах“, „Бизнес-модель 5G экосистемы“. Роль 5G в цифровой трансформации экономики РК показывает, каким образом созданные на основе 5G технологические сквозные (кросс-отраслевые) платформы могут трансформировать бизнес телеком-отрасли, бизнес других отраслей и экономику в целом в случае успешной реализации принципов цифровой трансформации и революционных возможностей 5G и какой экономический эффект от этого станет возможен в перспективе для экономики РК. Раздел „Участие 5G в цифровых экосистемах“ раскрывает вопросы динамичного формирования и развития цифровых экосистем вокруг или с участием 5G технологических платформ. В разделе „Бизнес-модель 5G экосистемы“ рассмотрены вопросы трансформации как внутреннего организационного взаимодействия для группы компаний „Казахтелеком“ на основе платформенных возможностей 5G, так и вопросы организации взаимодействия с потребителями и бизнес-партнерами, необходимые для динамичного участия 5G платформ в создании экосистем цифровой экономики», — пояснил Олжас Аязбеков.

5G платформа позволит потреблять услуги мобильной сети на сервисной основе по модели OPEX, повысить уровень цифровизации за счет возможности потреблять готовые сервисы, перейти на экономику шеринга, а также обеспечит доступ к международным платформам.

Наряду с революционными возможностями в Концепции 5G рассмотрены и эволюционные моменты, которые являются логическим продолжением постепенного развития предыдущего поколения связи: LTE (4G), LTE-A (4,5G), LTE-A Pro (4,9G). Эволюционные возможности 5G являются следствием развития радио-технологий сети 4G и обратно с ними совместимы: повышение скорости за счет расширения полосы канала с 20 до 100 и 400 МГц, снижение задержки на счет изменения исходной (4G) нумерологии частотно-временной структуры радиосигнала, повышение плотности устройств за счет развития 4G технологий NB-IoT и т. д.

«Для сравнения, типовые 5G стратегии операторов обычно посвящены в основном двум группам вопросов, связанных с эволюционными возможностями 5G: сервисы и частоты. В нашей Концепции 5G сервисам посвящен один раздел из 11-ти, а вопросам частот отведена только одна секция из 12-ти в технологическом разделе. Кроме того, в раздел по сервисам вошли и платформенные сервисы, являющиеся следствием реализации революционных возможностей 5G, которые, как правило, не учитываются типовыми 5G стратегиями, т. е. Концепция 5G и здесь выходит за типовые рамки», — говорит Олжас Аязбеков.

Другими словами, 5G стратегии и концепции, которые разрабатывались операторами и государствами, по меньше мере, из числа стран ЕАЭС, рассматривали менее одной десятой тех вопросов, которые детально проработаны в Концепции 5G «Казахтелекомом». Именно поэтому эксперты, знакомые с этой Концепцией и с 5G Концепциями/Стратегиями операторов, в том числе и соседних государств, оценивают Концепцию «Казахтелекома» как уникальную и существенно более обширную.

Так, например, в Концепцию включен раздел по безопасности. Он направлен на проработку всех вопросов внедрения 5G, как повышающих безопасность за счет улучшения средств безопасности в технологиях 5G, так и создающих новые уязвимости, связанные с изменением архитектуры и переходом на нативно облачные технологии.

Несмотря на то, что Концепция 5G создавалась «Казахтелекомом», она разработана не только в интересах компаний группы «Казахтелеком», но и в интересах всего государства. Технология 5G активно развивается по всему миру, и уже сегодня важно правильно оценить и подготовиться к переходу на сети пятого поколения. Согласно данным аналитиков, к 2027 году во всем мире число подписчиков 5G достигнет порядка 4,389 миллиарда человек. При этом 5G включает в себя гораздо больше, чем просто мобильные подписки — к 2023 году подключенные автомобили будут формировать около 19 миллионов точек подключения, что составит самую обширную базу конечных точек 5G IoT. Другими важными направлениями использования 5G и IoT станут камеры видеонаблюдения и телематика для коммерческого транспорта. Именно поэтому Концепция внедрения 5G так важна — это стратегический документ, который позволит сфокусироваться на максимально важных шагах при развертывании 5G в Казахстане.