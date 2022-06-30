Робота используют для изучения состояния арычных сетей в Алматы

С помощью аппарата можно обнаружить дефекты труб, в том числе коррозию и трещины.

Для обследования трубопроводов специалисты управления экологии и окружающей среды Алматы стали применять дистанционно управляемого робота, оснащенного камерой и работающего на низких частотах. Аппарат собрали местные специалисты самостоятельно, передает Sputnik.

«Благодаря колесному шасси и небольшим габаритам робот свободно проходит в труднодоступных местах и в режиме реального времени передает картинку на специальный монитор. Аппарат также выводит данные телеметрии по углу наклона и горизонту. С помощью прибора можно оценить уровень заиленности и засоренности мусором, а также обнаружить дефекты труб, в том числе коррозию, трещины», — отметили в акимате.

Сейчас акиматом города проводится работа по восстановлению арычных сетей и сопряжению их с коллекторами для водоотведения. Одновременно идет восстановление оросительной способности арыков. Также разработана необходимая проектно-сметная документация по реконструкции и ремонту арычной сети. На отдельных участках планируется расширение арычных сетей.

Для минимизации случаев подтоплений, где нет возможности устройства арычных сетей из-за плотной городской застройки, принимаются решения по распределению потоков воды. До конца 2022 года планируется провести аварийно-восстановительные работы по 56 участкам с учетом восстановления коллекторной системы и подключения к ним арычных сетей.

«Основной причиной подтоплений в Алматы является непригодность арычной сети для отведения дождевых и талых вод и неудовлетворительное состояние коллекторно-дренажной сети. Имеющиеся коллекторы долгие годы оставались без надлежащего обслуживания», — уточнили в акимате.

Всего в городе имеется 16 коллекторов, 12 из них не работает, 4 работает только на 30%. В текущем году начаты работы по строительству и реконструкции арычной сети города общей протяженностью 376 км.