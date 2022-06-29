Снять залог с имущества теперь можно за пять минут

Госкорпорация «Правительство для граждан» совместно с «Отбасы банк» внедрила проект по снятию залога с имущества при помощи технологии Blockchain.

Часто при получении кредита в банке казахстанцы берут его под залог своего имущества. После того, как кредит погашается, обязательно нужно снять право залога. Раньше эта услуга оказывалась только офлайн в ЦОНах. Клиент сначала брал справки в банке, а затем обращался в Центры обслуживания населения. Срок оказания услуги занимал три рабочих дня.

Сейчас благодаря проекту процесс упрощен — больше не нужно собирать документы и относить их в ЦОН. Все делается онлайн, а право залога снимается за пять минут. Отмечается, что услуга по прекращению залога на имущество одна из самых популярных среди казахстанцев. За пять месяцев было снято 126 523 залога БВУ.

В ближайшее время воспользоваться услугой смогут и клиенты других банков. Это не первый совместный проект Госкорпорации с БВУ и применением технологии Blockchain. Осенью 2021 года была запущена «Цифровая ипотека», а в начале июня 2022 года появилась возможность оформить арендное жилье онлайн.