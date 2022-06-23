Уникальные кадры с суперавтономным смартфоном Huawei nova Y70

Благодаря аккумулятору емкостью 6000 мАч телефон может работать без подзарядки до семи дней.

В честь старта продаж нового смартфона nova Y70 компания Huawei организовала мастер-класс с известным казахстанским фотографом Деонисием Мить. Мастер-класс по мобильной фотографии с помощью нового смартфона Huawei nova Y70, проходивший на территории Национального парка в Алматы, включил в себя как теоретическую часть о правильном выборе позиции для съемки, освещения, экспозиции и других параметров, так и практическую. Деонисий Мить рассказал о важности правильного выбора кадра и света, применения разных режимов съемки мобильной камеры в природных условиях, а также важности «насмотренности» фотографа.

Huawei nova Y70 оснащен 6,75-дюймовым дисплеем с разрешением 720×1600 пикселей, который способен распознавать текущее окружение и запускать разные режимы подсветки, чтобы снизить утомление ваших глаз. Смартфон получил тройную камеру с искусственным интеллектом, включающую в себя основную камеру 48 Мп, сверхширокоугольную камеру 5 Мп с углом обзора 120 градусов для групповых и пейзажных снимков, и камеру глубиной 2 Мп, размывающую фон фотографии для фокусировки на объектах. Кроме того, основная камера имеет цифровой зум, автоматическую вспышку, распознавание лиц и фокусировку касанием. Пользователи также оценят высококачественную 8 Мп фронтальную камеру.

Устройство оснащено процессором Octa-Core (2×1,8 ГГц Cortex-A75 и 6×1,8 ГГц Cortex-A55), а также 128 Гб оперативной памяти, в которой можно хранить до 170 эпизодов сериалов, 13 000 музыкальных файлов и более 60 фильмов.

«Я часто провожу мастер-классы для начинающих фотографов, и сегодня на мастер-классе компании Huawei с радостью поделился своими знаниями с коллегами из медиа-сферы. Как правило, в дальние поездки мы берем с собой профессиональную технику. Но в наши дни любой пользователь сможет сделать качественные снимки, достаточно иметь смартфон с хорошей камерой и знать небольшие секреты съемки. Я надеюсь, коллеги применят полученные знания в ежедневной работе и будут делиться хорошими кадрами с места событий», — отметил Деонисий Мить, фотограф National Geographic Россия и ООН, официальный представитель канала Discovery Channel в Казахстане.

Huawei nova Y70 оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч, благодаря которому телефон может работать без подзарядки до семи дней. Также смартфон поддерживает режим быстрой зарядки SuperCharge мощностью 22,5 Вт и режим обратной зарядки, позволяющий заряжать от Huawei nova Y70 другие устройства через кабель.

Новинка nova Y70 будет доступна в Казахстане в двух цветах: кристально-синем и полуночном черном. Рекомендованная розничная цена устройства составляет 129 990 тенге. Новинка появится во всех магазинах-партнерах с 24 июня. А в период c 24 июня по 3 июля каждый покупатель Huawei nova Y70 получит в подарок фитнес-браслет Huawei Band 6.