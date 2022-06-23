Он продолжают закупать дорогостоящее иностранное ПО, а не доступные аналоги отечественных программных продуктов.

На ситуацию указала депутат Екатерина Смышляева в своем депутатском запросе на имя министра финансов Ерулана Жамаубаева. По ее словам, для поддержки отечественных IT-компаний и продвижения местного продукта были предприняты определенные меры, передает Zakon.kz.

Был создан Реестр доверенного программного обеспечения, который включает в себя более 182 наименований продукции от 60 отечественных производителей.

«На уровне законодательных актов в сфере государственных закупок квазигоссектора были предусмотрены механизмы приоритетного закупа отечественного IT-продукта. С 1 апреля начали действовать все подзаконные акты. Однако законы на деле не выполняются. Например, основными закупщиками софта (60% от всех объемов в РК) квазигоскомпаниями продолжается закуп дорогостоящего иностранного программного обеспечения, а не доступных аналогов отечественных программных продуктов из вышеназванного реестра. Не работают в отрасли и так называемые оффтейк-контракты», — заявила Екатерина Смышляева.

По ее словам, некоторые нацкомпании проводят закупки иностранного программного обеспечения по управлению предприятием на более чем 8 млрд тенге (притом, что на предприятии уже начато внедрение отечественного аналога) и документологов стоимостью от 200 до 700 млн тенге (при наличии на рынке как минимум трех вариантов отечественного продукта).

«Миллиарды тратятся не на разработку или приобретение. Деньги идут на консалтинг и оплату лицензий — „бездонный колодец“ для любого бюджета. Еще одна очень серьезная проблема — это безопасность. Зарубежные авторы программного обеспечения не предоставляют нашим испытательным лабораториям исходные коды для оценки их информационной безопасности. По сути, мы покупаем „кота в мешке“», — отметила депутат.

В этой связи мажилисвумен предложила:

— усилить контроль за исполнением законодательства в сфере закупок квазигосударственного сектора в части поддержки отечественного IT-рынка;

— на уровне подзаконных актов пересмотреть механизм взаимодействия национальных компаний с отечественным IТ-сообществом;

— рассмотреть возможность применения оффтейк-контрактов с компаниями в сфере IT;

— усилить требования к безопасности иностранного программного продукта;

— ввести обязательный этап испытаний в лабораториях РК.