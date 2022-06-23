Стали известны победители хакатона по разработке мобильного приложения для молодежи

В нем приняли участие 40 команд из разных университетов и колледжей.

Студенты казахстанских университетов и колледжей собрались на хакатоне с целью разработки мобильного приложения для профориентации. Организаторами выступили Альянс студентов Казахстана при поддержке Министерства информации и общественного развития РК и Центра поддержки гражданских инициатив.

Альянс студентов Казахстана реализует социальный проект, направленный на профориентационную работу, информирование молодежи о потребностях рынка труда. Одним из направлений проекта станет разработка мобильного приложения, в котором будет собрана информация о вузах, колледжах страны, грантах, стипендиях и вакантных рабочих местах.

В хакатоне приняли участие 40 команд из разных университетов и колледжей: Astana IT University, Назарбаев университет, Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева, Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Университет имени Сулеймана Демиреля, Карагандинский горно-индустриальный колледж и др.

«Хакатон состоял из двух этапов. Работа над мобильным приложением длилась 36 часов. Для успешной разработки проектного задания ребятам потребовались отличные знания и умения в работе с графикой, в программировании и дизайне», — говорит президент Альянса студентов Казахстана Ильяс Тустикбаев.

Победителями хакатона объявлена команда AquaSign из Astana IT University: это студенты — Еламан Елмуратов, Султан Амангельдиев и Айсара Имангалиева. Ребята получили шанс воплотить в жизнь мобильное приложение и выиграли призовой фонд на сумму три млн тенге. Теперь команду ждет доработка проекта совместно с Альянсом студентов Казахстана и запуск мобильного приложения.